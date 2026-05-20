"Seuls ceux qui sont prêts à tout donner seront de la partie" : Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Seuls ceux qui sont prêts à tout donner seront de la partie" : Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs
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Jérémy Taravel s'est exprimé en conférence de presse ce mercredi après-midi, à la veille de la rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et Saint-Trond.

L'objectif est évidemment clair : terminer quatrième. Pour atteindre cet objectif, l'entraîneur compte sur son noyau : "Nous avons dû digérer l'énorme déception après la finale de Coupe perdue. Il a fallu remobiliser les troupes, mais les joueurs savent qu'il est primordial pour le club et ses supporters de conserver cette quatrième place. On a eu pas mal de discussions avec le groupe, tout le monde est conscient de l'importance de l'enjeu. Il faut désormais switcher et prendre ce match avec beaucoup de sérieux."

Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs

"C'est un match super important pour la saison prochaine aussi", a-t-il souligné. "Nous n'avons pas le temps de tergiverser et seuls les joueurs qui sont prêts à tout donner seront de la partie."

Les Trudonnaires n'ont plus rien à jouer et se déplaceront donc à Anderlecht sans aucun stress : "Ce sera un match compliqué face à une équipe qui a déjà démontré toutes ses qualités durant la phase régulière et les playoffs. Une équipe qui viendra chez nous libérée et en confiance, assurée de sa troisième place. À nous de répondre présents dans l'impact physique, face à une équipe qui bouge et permute beaucoup."

"Nous devrons imposer notre jeu. Je dirais aussi que nous devons poursuivre dans la lancée de notre match contre Malines, au cours duquel nous avons créé beaucoup d'occasions. Mais nous devrons aussi être plus tueurs, que ce soit en convertissant nos actions offensives ou en évitant les erreurs défensives qui se payent cash", a déclaré l'entraîneur français de 29 ans.

Les absents

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Toujours blessé, Mario Stroeykens, tout comme Mihajlo Cvetković, suspendu, seront absents face aux Canaris. Moussa Diarra est également très incertain. "Il a ressenti une gêne à l'arrière de la cuisse et sera probablement absent contre Saint-Trond", a déclaré Jérémy Taravel selon La DH Les Sports+.

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