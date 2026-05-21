"Soit on a la classe, soit on ne l'a pas" : le tacle de Taravel à Keisuke Goto avant son retour au Lotto Park

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Soit on a la classe, soit on ne l'a pas" : le tacle de Taravel à Keisuke Goto avant son retour au Lotto Park

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Supposé revenir au Lotto Park avec son équipe de Saint-Trond ce jeudi soir, Keisuke Goto est incertain. Le public d'Anderlecht attend pourtant son attaquant prêté dans le Limbourg avec impatience après ses célébrations du match aller.

Tout le monde se rappelle encore de la frustration engendrée par les célébrations de Keisuke Goto après la victoire de Saint-Trond contre Anderlecht lors de la phase aller de ces Champions Play-Offs.

Prêté par les Mauves, l'attaquant japonais peut donc s'attendre à un retour agité au Lotto Park, ce jeudi soir. Un retour avant lequel Jérémy Taravel s'est exprimé de manière assez catégorique, en conférence de presse.

"Dans le vestiaire, on ne parle plus de Goto, et je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet. Soit on a la classe, soit on ne l'a pas", a déclaré Taravel, d'un tacle subtil envers le joueur de 20 ans et son comportement jugé problématique fin avril.

Keisuke Goto forfait à Anderlecht ?

De son côté, Wouter Vrancken s'est également exprimé sur le cas de Keisuke Goto, qui... est légèrement souffrant et qui n'est pas encore à 100 % certain de pouvoir tenir son rang sur la pelouse du Lotto Park.

Lire aussi… "Seuls ceux qui sont prêts à tout donner seront de la partie" : Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs
"Il s'est entraîné avec l'équipe ce mercredi, et ça allait. Mais nous devons voir comment il réagit. Il devra nous donner son ressenti, mais nous ne compromettrons en aucun cas sa participation à la Coupe du monde", a déclaré Wouter Vrancken. Keisuke Goto pourrait donc figurer sur le banc, voire en dehors du groupe, ce qui éviterait ses retrouvailles avec les joueurs et les supporters d'Anderlecht.

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