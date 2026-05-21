"Merci pour tout" : Anderlecht annonce le départ de Thorgan Hazard

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Merci pour tout" : Anderlecht annonce le départ de Thorgan Hazard
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Le Royal Sporting Club Anderlecht a officialisé ce jeudi après-midi le départ de Thorgan Hazard en fin de saison après trois saisons au club.

C'est via un message et de nombreuses photos de Thorgan Hazard publiés sur les réseaux sociaux qu'Anderlecht a annoncé la nouvelle. "Merci pour tout, Toto, et bon vent", a écrit la formation bruxelloise.

Thorgan Hazard était arrivé au Royal Sporting Club Anderlecht en septembre 2023 pour 4 millions d'euros. Il avait signé en provenance du Borussia Dortmund après un prêt de six mois au PSV Eindhoven.

Thorgan Hazard est en fin de contrat

Le milieu offensif arrive en fin de contrat cet été et ne prolongera donc pas son aventure. De nombreuses rumeurs concernant une prolongation avaient vu le jour, mais finalement, il ne restera pas.

Sous les couleurs bruxelloises, il a disputé pas moins de 96 matchs toutes compétitions confondues. Il devrait encore prendre part aux deux dernières rencontres du club cette saison. Les Mauves affronteront Saint-Trond ce jeudi soir et l'Union Saint-Gilloise dimanche. Un autre match pourrait aussi être programmé si Anderlecht venait à terminer cinquième. Le club devrait alors affronter le vainqueur des Europe Play-offs pour une place européenne.

Lire aussi… "C'était peut-être la meilleure solution" : Anderlecht officialise le départ de Yari Verschaeren

Thorgan Hazard s'est montré décisif à 42 reprises avec Anderlecht : 21 buts et 21 passes décisives. Uniquement cette saison, il a disputé pas moins de 44 matchs pour 15 buts et 11 assists délivrés. Pour rappel, la saison dernière, il avait longuement été écarté des terrains suite à une rupture du ligament croisé.

Malheureusement pour Thorgan Hazard, il n'a pas remporté de trophée avec les Mauves. Le club est pourtant passé tout proche en disputant deux finales de Coupe de Belgique sur les deux dernières saisons. Anderlecht s'est cependant incliné, d'abord contre le Club de Bruges la saison dernière, puis face à l'Union Saint-Gilloise cette saison.

Direction le RC Lens ?

Thorgan Hazard devrait certainement désormais rejoindre le RC Lens. Un accord aurait été conclu avec son ancienne équipe pour un contrat de deux saisons. Le natif de La Louvière avait débuté sa carrière de footballeur professionnel au RC Lens, il s'agit donc d'un retour là où tout a commencé dans le monde professionnel pour lui.

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