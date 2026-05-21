"C'était peut-être la meilleure solution" : Anderlecht officialise le départ de Yari Verschaeren

Après avoir annoncé le départ de Thorgan Hazard en fin de saison, le Royal Sporting Club Anderlecht a désormais également officialisé le départ de Yari Verschaeren ce jeudi après-midi.

Tout comme Thorgan Hazard, Yari Verschaeren arrive en fin de contrat au Royal Sporting Club Anderlecht cet été. Il ne prolongera donc pas et poursuivra son aventure ailleurs.

Les mots de Yari Verschaeren

"J'ai passé les meilleurs moments de ma vie ici", a souligné le joueur avant d'évoquer son premier but marqué sous les couleurs de l'équipe première d'Anderlecht en janvier 2019 : "Ça, c'est un moment dont je rêvais enfant. Et ça s'est réalisé."

Yari Verschaeren a le sentiment qu'il est temps pour lui de partir : "On est dans une situation où le club et moi, on doit prendre une décision. Je pense que j'avais le sentiment que, pour les deux parties, c'était peut-être la meilleure solution. Ce que je veux dire, c'est que j'étais un petit gars qui ne restait qu'autour de Kruibeke et ses environs et qui a un peu quitté ses parents à l'âge de neuf ans pour arriver ici. Je me suis tout de suite senti à la maison ici. J'ai pu en quelque sorte découvrir une autre culture et ça, j'en suis vraiment très reconnaissant."

"J'espère que les gens se souviendront de moi comme quelqu'un qui représente vraiment Neerpede, qui a un peu l'ADN du RSC Anderlecht. J'espère que j'ai rendu les gens heureux au sein du club. C'est pour ça que je me suis donné à fond tous les jours", a-t-il conclu.

Plus de 250 rencontres disputées avec Anderlecht

Yari Verschaeren a disputé un total de 260 matchs sous les couleurs d'Anderlecht. Il a planté 33 buts et délivré 33 passes décisives. Cette saison, il reste encore au minimum deux matchs à Anderlecht. Les Mauves affronteront Saint-Trond ce jeudi soir et l'Union Saint-Gilloise dimanche. En cas de cinquième place finale, il y aura un dernier match pour une place européenne contre le vainqueur des Europe Play-offs.