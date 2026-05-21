"C'était peut-être la meilleure solution" : Anderlecht officialise le départ de Yari Verschaeren

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"C'était peut-être la meilleure solution" : Anderlecht officialise le départ de Yari Verschaeren
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après avoir annoncé le départ de Thorgan Hazard en fin de saison, le Royal Sporting Club Anderlecht a désormais également officialisé le départ de Yari Verschaeren ce jeudi après-midi.

Tout comme Thorgan Hazard, Yari Verschaeren arrive en fin de contrat au Royal Sporting Club Anderlecht cet été. Il ne prolongera donc pas et poursuivra son aventure ailleurs.

Les mots de Yari Verschaeren 

"J'ai passé les meilleurs moments de ma vie ici", a souligné le joueur avant d'évoquer son premier but marqué sous les couleurs de l'équipe première d'Anderlecht en janvier 2019 : "Ça, c'est un moment dont je rêvais enfant. Et ça s'est réalisé."

Yari Verschaeren a le sentiment qu'il est temps pour lui de partir : "On est dans une situation où le club et moi, on doit prendre une décision. Je pense que j'avais le sentiment que, pour les deux parties, c'était peut-être la meilleure solution. Ce que je veux dire, c'est que j'étais un petit gars qui ne restait qu'autour de Kruibeke et ses environs et qui a un peu quitté ses parents à l'âge de neuf ans pour arriver ici. Je me suis tout de suite senti à la maison ici. J'ai pu en quelque sorte découvrir une autre culture et ça, j'en suis vraiment très reconnaissant."

"J'espère que les gens se souviendront de moi comme quelqu'un qui représente vraiment Neerpede, qui a un peu l'ADN du RSC Anderlecht. J'espère que j'ai rendu les gens heureux au sein du club. C'est pour ça que je me suis donné à fond tous les jours", a-t-il conclu.

Plus de 250 rencontres disputées avec Anderlecht

Yari Verschaeren a disputé un total de 260 matchs sous les couleurs d'Anderlecht. Il a planté 33 buts et délivré 33 passes décisives. Cette saison, il reste encore au minimum deux matchs à Anderlecht. Les Mauves affronteront Saint-Trond ce jeudi soir et l'Union Saint-Gilloise dimanche. En cas de cinquième place finale, il y aura un dernier match pour une place européenne contre le vainqueur des Europe Play-offs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Yari Verschaeren

Plus de news

"Merci pour tout" : Anderlecht annonce le départ de Thorgan Hazard

"Merci pour tout" : Anderlecht annonce le départ de Thorgan Hazard

15:20
1
Le Sporting Hasselt enfin fixé après plusieurs semaines d'incertitude concernant sa licence pour la D1B

Le Sporting Hasselt enfin fixé après plusieurs semaines d'incertitude concernant sa licence pour la D1B

17:00
"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi Interview

"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi

16:30
Brésil, Allemagne, Sénégal... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Brésil, Allemagne, Sénégal... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

14:00
"Soit on a la classe, soit on ne l'a pas" : le tacle de Taravel à Keisuke Goto avant son retour au Lotto Park

"Soit on a la classe, soit on ne l'a pas" : le tacle de Taravel à Keisuke Goto avant son retour au Lotto Park

07:30
4
N'Golo Kanté est venu à Virton pour fêter le titre : "C'est un grand sentiment de fierté"

N'Golo Kanté est venu à Virton pour fêter le titre : "C'est un grand sentiment de fierté"

15:00
Deux dernières incertitudes au Standard avant le choc décisif contre Charleroi : "Une situation semblable"

Deux dernières incertitudes au Standard avant le choc décisif contre Charleroi : "Une situation semblable"

14:23
2
Un renfort de poids pour le match du titre : voici le groupe du Club de Bruges contre Malines

Un renfort de poids pour le match du titre : voici le groupe du Club de Bruges contre Malines

13:30
Fini les matchs internationaux sans intérêt ? L'UEFA prépare une énorme réforme

Fini les matchs internationaux sans intérêt ? L'UEFA prépare une énorme réforme

13:00
OFFICIEL : OH Louvain tourne une grande page de son histoire en cette fin de saison

OFFICIEL : OH Louvain tourne une grande page de son histoire en cette fin de saison

12:20
Ebola au Congo : les Léopards vont préparer la Coupe du monde... en Belgique

Ebola au Congo : les Léopards vont préparer la Coupe du monde... en Belgique

12:00
2
"À un moment donné..." : la sélection de ce Diable Rouge enflamme les débats

"À un moment donné..." : la sélection de ce Diable Rouge enflamme les débats

11:30
3
À 90 minutes du titre : voici ce que le Club de Bruges a prévu en cas de sacre ce soir

À 90 minutes du titre : voici ce que le Club de Bruges a prévu en cas de sacre ce soir

10:30
3
"Je ne m'attendais pas à moins" : Amadou Onana émerveillé par le bijou de Tielemans en finale

"Je ne m'attendais pas à moins" : Amadou Onana émerveillé par le bijou de Tielemans en finale

11:00
Le Mondial en danger ? Le club de Neymar Jr annonce une mauvaise nouvelle

Le Mondial en danger ? Le club de Neymar Jr annonce une mauvaise nouvelle

10:00
La première surprise des Diables au Mondial ? L'Égypte dévoile sa liste provisoire pour la Coupe du monde

La première surprise des Diables au Mondial ? L'Égypte dévoile sa liste provisoire pour la Coupe du monde

09:30
Vincent Euvrard vers une prolongation au Standard ? "Cela fait plaisir de voir son travail apprécié au club"

Vincent Euvrard vers une prolongation au Standard ? "Cela fait plaisir de voir son travail apprécié au club"

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/05: Cissé

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/05: Cissé

08:00
🎥 "J'étais sur la lune" : Youri Tielemans n'en revenait pas de son but en finale d'Europa League

🎥 "J'étais sur la lune" : Youri Tielemans n'en revenait pas de son but en finale d'Europa League

08:30
Cinq fois plus cher que sa valeur marchande : Charleroi s'offre un milieu ivoirien très suivi

Cinq fois plus cher que sa valeur marchande : Charleroi s'offre un milieu ivoirien très suivi

08:00
"Seuls ceux qui sont prêts à tout donner seront de la partie" : Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs

"Seuls ceux qui sont prêts à tout donner seront de la partie" : Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs

20/05
🎥 Le plus grand regret de la carrière d'Eden Hazard : "Je ne lui ai pas assez donné"

🎥 Le plus grand regret de la carrière d'Eden Hazard : "Je ne lui ai pas assez donné"

07:00
Enfin une fin de saison heureuse, au Standard ? "Les épreuves que l'on a traversées nous ont fait grandir" Interview

Enfin une fin de saison heureuse, au Standard ? "Les épreuves que l'on a traversées nous ont fait grandir"

06:30
1
Cinq mois après son départ de l'Union, Sofiane Boufal peut déjà se mettre à la recherche d'un nouveau défi

Cinq mois après son départ de l'Union, Sofiane Boufal peut déjà se mettre à la recherche d'un nouveau défi

06:00
OFFICIEL : Edward Still est le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière

OFFICIEL : Edward Still est le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière

20/05
1
Mignolet se rapproche de la fin de sa carrière : Leko n'aura pas d'autre choix que de le titulariser dimanche

Mignolet se rapproche de la fin de sa carrière : Leko n'aura pas d'autre choix que de le titulariser dimanche

22:20
🎥 Youri Tielemans, auteur d'un but splendide, et Amadou Onana remportent l'Europa League avec Aston Villa

🎥 Youri Tielemans, auteur d'un but splendide, et Amadou Onana remportent l'Europa League avec Aston Villa

22:57
Rik De Mil tempère après la réaction "regrettable" de Wilfried Kanga : "Il a compris son erreur"

Rik De Mil tempère après la réaction "regrettable" de Wilfried Kanga : "Il a compris son erreur"

22:00
Bravo, Vincent Janssen : l'un des meilleurs attaquants de Pro League s'en va par la grande porte

Bravo, Vincent Janssen : l'un des meilleurs attaquants de Pro League s'en va par la grande porte

21:40
Des nouvelles de Henry Lawrence, forfait pour Westerlo - Standard : "On pensait qu'il pourrait jouer"

Des nouvelles de Henry Lawrence, forfait pour Westerlo - Standard : "On pensait qu'il pourrait jouer"

21:20
Il n'a pas traîné : Frédéric Taquin très proche de retrouver un poste après son départ de la RAAL

Il n'a pas traîné : Frédéric Taquin très proche de retrouver un poste après son départ de la RAAL

21:00
Blessé, un Belgo-Congolais va manquer la Coupe du monde avec la RDC

Blessé, un Belgo-Congolais va manquer la Coupe du monde avec la RDC

20:30
1
"Il mérite des adieux à la hauteur de son talent" : c'est confirmé, Vincent Janssen va quitter l'Antwerp !

"Il mérite des adieux à la hauteur de son talent" : c'est confirmé, Vincent Janssen va quitter l'Antwerp !

20:00
Anderlecht voudrait faire revenir Guillaume Gillet à Neerpede

Anderlecht voudrait faire revenir Guillaume Gillet à Neerpede

20/05
2
Après quatre échecs d'affilée, est-ce déjà la dernière chance d'Edward Still ?

Après quatre échecs d'affilée, est-ce déjà la dernière chance d'Edward Still ?

19:40
Timothé Nkada et les Rouches à 180 minutes du rêve européen : "On veut marquer le Standard de notre empreinte" Interview

Timothé Nkada et les Rouches à 180 minutes du rêve européen : "On veut marquer le Standard de notre empreinte"

19:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 20:30 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 STVV STVV

Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved