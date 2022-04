Charleroi s'incline après un début de seconde période totalement manqué à Malines

Charleroi a bien mal entamé ses Europe Playoffs, s'inclinant à Malines au terme d'un match plutôt terne.

L'histoire retiendra donc que le tout premier de "Europe Playoffs" de l'histoire du football belge aura opposé le KV Malines au Sporting Charleroi. Ca fait plus sexy que "Playoffs 2", et il faut admettre que l'ambiance a des airs de PO1, avec un stade rempli et notamment une tribune visiteurs bien garnie. Charleroi veut immédiatement se mettre en ordre de marche pour enfin aller chercher cette Europe, et profiter d'une prévisible démobilisation gantoise.

Si en tribunes, c'est niveau PO1, sur le terrain, c'est autre chose. Le KV Malines prend possession du ballon, mais se heurte à une excellente organisation carolo. Ryota Morioka manque d'en profiter en contre et trompe Coucke, mais est signalé hors-jeu (10e). Après un premier quart d'heure rythmé mais imprécis dans les situations de centre notamment, on s'endort un peu. Il faut attendre la demi-heure pour une première vraie phase dangereuse : Ken Nkuba frappe sur Coucke (31e) et réveille tout le monde.

Côté Charleroi, Gholizadeh et Morioka sont très à l'aise mais cherchent trop souvent l'option compliquée. À deux reprises, cependant, le Japonais aurait dû voir un de ses caviars transformé : une balle piquée trouve Bayo dans le rectangle, dont la reprise est loupée (36e). Pire, deux minutes plus tard, Morioka avait fait le plus dur et servait Bayo au petit rectangle, mais l'Ivoirien envoyait sa tête directement sur Coucke! La première période se termine sans buts et sans grand spectacle, Malines semblant globalement un solide ton en-dessous de son adversaire sur le plan physique et Charleroi attendant son heure en restant très organisé.

Charleroi est resté au vestiaire

Au retour des vestiaires, c'est une autre histoire. Le Kavé, conscient qu'il vaut mieux l'emporter pour avoir des ambitions dans ces Playoffs, est remonté comme un pendule. Très vite, le pressing met la défense carolo dans les choux. Hugo Cuypers profite presque d'une grosse approximation de Koffi. Sur le corner suivant, c'est Jordi Vanlerberghe qui envoie une jolie frappe de l'entrée du rectangle et ouvre le score (1-0, 51e). De quoi réveiller les Zèbres? Morioka et Gholizadeh, encore eux, combinent en tout cas joliment et l'Iranien, seul devant Coucke, frappe... la barre (59e).

© photonews

Un feu de paille, car ce Sporting-là ne semble pas être vraiment remonté sur la pelouse. Malines manquera même encore de profiter d'une glissade de Koffi, décidément pas très inspiré (63e). Vakoun Bayo tente bien de forcer la décision mais sa frappe est trop enlevée (70e). Still sait qu'il doit changer quelque chose et fait ses cinq changements avant le dernier quart d'heure. De quoi redynamiser l'équipe : Jackson Tchatchoua amène un vrai plus sur son flanc, trouve Daan Heymans en un temps dont la reprise trouve le poteau à son tour (81e).

Malines, complètement cuit, fera le gros dos face à un Sporting qui a clairement pris l'ascendant. Mais les Zèbres pourront regretter leur début de seconde période complètement loupé : leurs efforts tardifs ne paieront pas. Battu d'entrée de jeu, Charleroi est dépassé de deux points par son adversaire du soir. On le sait, il n'y aura pas de grande marge d'erreur dans cette phase finale, et les Carolos ont déjà grillé un joker...