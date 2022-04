Edward Still a vu un très bon Charleroi : "Notre niveau de jeu méritait mieux"

Le Sporting Charleroi a livré une fin de match de grande qualité, et était globalement au-dessus du KV Malines sur tous les plans... sauf l'efficacité. Edward Still ne pouvait que tenter de retenir le positif.

Il aura suffi d'un moment d'absence en début de seconde période, et les Zèbres ont été punis. Un but et le KV Malines gardera ensuite la main, malgré des changements quasi-gagnants d'Edward Still. Celui-ci restait beau joueur au terme de la rencontre : "Félicitations à l'adversaire, qui a performé de manière sérieuse et a été efficace. Mais de notre côté, il y a naturellement un sentiment de déception", reconnaît le coach carolo.

"Nous avons fait un très bon match, en montrant une progression constante au fil du match. On a été là, on a bien joué, on a été très sérieux", ajoute Still. "Avec et sans ballon, c'était l'une de nos meilleures performances de la saison et la meilleure contre Malines, ce qui est une satisfaction". Il n'aura manqué que les buts aux Zèbres, alors que les Sang & Or ont quant à eux été cliniques.

Une erreur fatale

En début de seconde période, Charleroi est en effet "resté au vestiaire" un peu plus longtemps que son adversaire, qui en a profité. "Une bête erreur de concentration en début de seconde période, qui amène ce corner... et là, une frappe qui passe au milieu de 16-17 joueurs. C'est comme ça. Nous n'avons qu'une seule intention désormais, c'est de très vite nous retourner".

Edward Still souligne également que le RCSC est resté sérieux et solide au fil du match. "C'est arrivé qu'en déplacement, une fois menés, nous nous écroulions. Pas juste une fois, mais plusieurs fois. Cette fois, nous sommes restés lucides. Malheureusement, nous n'avons pas converti nos occasions. Celles d'Ali et Daan heurtent le montant, c'est comme ça".