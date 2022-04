Comment Gand va-t-il aborder les Playoffs ? "Ca peut aller dans les deux sens"

Malines court après un ticket européen, mais tout le monde se pose la question dans ces European Playoffs : comment La Gantoise abordera-t-elle cette phase finale, après avoir déjà assuré un ticket européen via la Coupe?

Avec sa victoire sur Charleroi, Malines a bien entamé ses Playoffs européens. Peuvent-ils rattraper Gand ? Les Buffalos auront peut-être le sort de la poule entre leurs mains, car ils ont déjà un ticket européen plus intéressant que s'ils passaient par la phase finale. Autrement dit : quel visage montreront-ils ? Nous avons posé la question aux Malinois.

"Ca peut aller dans les deux sens, vraiment. Ou bien ils lâchent complètement leurs Playoffs, ou bien ils jouent sans pression. Certains joueurs voudront saisir leur chance, ils se donneront peut-être à fond", estime Jordi Vanlerberghe. "Lors de notre dernier match de compétition à domicile, Courtrai n'avait plus rien à jouer non plus et je les ai trouvés très en forme, ils ont joué du beau football".

© photonews

Gaëtan Coucke posait le même constat. "C'est un peu à double tranchant. Ils n'ont plus rien à jouer à part pour des primes et leurs sensations personnelles. Peut-être que Gand va faire tourner et donner leur chance à d'autres joueurs", analyse le portier. "Je ne sais pas exactement quel sera leur objectif. Mais on doit regarder vers nous-mêmes et essayer de gagner nos matchs, on verra pour le reste".