La ruse de Koffi : de fausses crampes pour permettre à Zorgane et Bayo de rompre le jeûne!

Scène surprenante après quelques minutes de jeu : Hervé Koffi avait ... des "crampes". Mais alors qu'il se faisait soigner, deux joueurs carolos ont pu se sustenter. C'était en réalité prévu.

La période du Ramadan peut en effet être très difficile à gérer pour les sportifs de haut niveau, et le soleil n'étant pas encore couché au début du match ce samedi, Adem Zorgane et Vakoun Bayo n'avaient pas encore eu l'occasion de rompre le jeûne. Les crampes d'Hervé Koffi à la 7e minute de jeu étaient donc "prévues", et le staff avait préparé de l'eau et des barres de céréales pour les joueurs concernés.

Adem Zorgane l'a confessé avec candeur après la rencontre en zone mixte. "Je travaille sur ça, c'est une période difficile pour nous car on ne peut pas manger pendant la journée. Mais Dieu nous donne la force, c'est dans la tête. Et après 7 minutes, on a pu manger quelque chose", explique le médian carolo. "Oui, c'était prévu avec Hervé. Il faut parfois un peu de vice dans le foot", révèle Zorgane avec un sourire. "Si un autre joueur qu'Hervé faisait ça, il aurait dû sortir et nous aurions joué à 10. Bayo et moi faisons le Ramadan et nous avions prévu ça". Peut-être que ce type de situation devrait à l'avenir être pris en compte par une exception de règlement, plutôt que de forcer les clubs à user de ce genre de détours...