Vanlerberghe a libéré Malines : "C'était un must de battre Charleroi"

Jordi Vanlerberghe était le héros du Kavé contre Charleroi. Solide défensivement, il a surtout délivré l'AFAS Stadion d'une frappe sèche.

Sans surprise, Jordi Vanlerberghe avait un grand sourire en zone mixte après la rencontre. Malines a souffert, plié, mais n'a pas rompu et doit au but de son défenseur de prendre trois points cruciaux. "En première période, nous étions bien trop lents en possession de balle. J'étais frustré car j'avais la sensation qu'il y avait trop peu de mouvement. J'avais peu d'options balle au pied", explique-t-il après coup. "Personne ne bougeait, il fallait que ça s'améliore et je l'ai dit à la pause".

Le KVM est donc remonté sur la pelouse avec une approche différente. "Nous sommes bien ressortis des vestiaires, et c'était important : il fallait montrer que nous voulions gagner", se réjouit Vanlerberghe. "Ca ne peut pas toujours être du football-champagne, mais il faut montrer de la conviction et c'était le cas en seconde période".

Une victoire très importante

Au vu de la concurrence et du classement, cette victoire à domicile contre Charleroi était cruciale. "Ca fait longtemps que nous n'avions pas tenu une clean-sheet et ça fait du bien. Quand tu sais que tu dois aller à Gand et Genk, la victoire à domicile contre Charleroi est un must", conclut le buteur du soir. Malines dépasse les Zèbres et veut désormais rêver à l'Europe.