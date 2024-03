Le Standard aura au moins assisté à l'histoire : la pépite de Gand a fait ses grands débuts

Le Standard a vu ses minces espoirs d'Europe partir en fumée dès la première journée de PO2. Les Rouches ont pris une valise à Gand, mais ont également assisté aux grands débuts de Jorthy Mokio.

Le match entre La Gantoise et le Standard ce vendredi ne restera probablement pas dans l'histoire pour les supporters liégeois. Déjà peu concernés par ces Europe Playoffs, les Rouches ont directement déraillé en prenant un 5-1 bien tassé, qui les écarte de la course au ticket européen.

Mais ce match du 29 mars 2024 restera peut-être dans les mémoires pour une autre raison. Un grand talent a en effet fait ses débuts : Jorthy Mokio (16 ans). Voilà de longues semaines, voire des mois que nous vous parlons de ce tout jeune défenseur formé à La Gantoise, suivi par tous les grands clubs européens.

Son avenir n'est pas encore forcément à Gand, les discussions entre les parties sont encore vives (lire ici). Mais Hein Vanhaezebrouck (ou plutôt Danijel Milicevic, qui remplaçait son T1 suspendu) a tendu la main à Mokio en lui offrant directement du temps de jeu dans ces PO2.

Mokio va-t-il débuter des matchs ?

"C'était le moment idéal pour lui. Jorthy est un joueur avec énormément de potentiel. Il est revenu très motivé de la trêve internationale", se réjouissait Milicevic après la rencontre. "Il veut atteindre le top, et a les capacités pour. Est-il prêt à débuter un match ? Il faut demander au coach", plaisante l'adjoint de Vanhaezebrouck.

La Gantoise ayant pour objectif principal d'aller chercher un ticket européen, Vanhaezebrouck ne va bien sûr pas faire tourner son groupe, et Jorthy Mokio ne jouera que s'il est prêt à jouer. "L'intensité dès le début du match est différente d'une montée au jeu", souligne Danijel Milicevic.

"Mais nous allons continuer à travailler avec lui pour qu'il soit prêt, et quand il le sera, il débutera certainement des rencontres". Jorthy Mokio est en tout cas devenu l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de la JPL, et le tout premier joueur né en 2008 à faire ses débuts en D1A.