Déjà mécontent de son temps de jeu, un jeune du Standard désormais suivi par un grand club étranger

Le Standard pourrait voir partir Cihan Canak l'été prochain. Le jeune belgo-turc serait suivi par un grand club stambouliote !

Cihan Canak (19 ans) semblait promis à un bel avenir au Standard, mais a peu obtenu sa chance cette saison sous Ronny Deila. L'hiver dernier, le jeune ailier avait envisagé un départ en prêt afin d'obtenir du temps de jeu ; le RWDM, notamment, suivait avec attention sa situation.

Le Standard avait initialement refusé de le laisser partir, Ivan Leko comptant sur Canak pour la seconde partie de saison. Malheureusement pour lui, Cihan Canak s'était alors blessé au genou en fin de mercato, ce qui avait encore compliqué les choses.

Désormais, Cihan Canak se contente d'un rôle de joker, montant au jeu en fin de rencontre. Une situation qui ne lui convient probablement pas. L'été prochain, les rumeurs de départ referont donc surface alors que le joueur est sous contrat jusqu'en 2026.

Une bonne affaire pour le Standard ?

Natif de Verviers, Cihan Canak est d'ascendance turque : international belge jusqu'en U20, il a ensuite opté pour les Espoirs turcs (7 caps, 2 buts). Sans surprise, il est donc désormais cité en Turquie. Selon le média Fanatik, c'est même le Besiktas qui serait sur le coup.

Plusieurs autres clubs turcs sont également cités, tels que Trabzonspor ou Fenerbahçe. Un intérêt flatteur pour Canak qui n'a disputé que 20 matchs cette saison, mais reste évalué à 3,5 millions d'euros par Transfermarkt.

On le sait : le Standard va devoir être très actif sur le mercato estival. Leko n'étant apparemment pas plus convaincu par Canak que Deila, la vente du Belgo-Turc pourrait rapporter gros et permettre à 777 Partners d'investir par la suite. Une opération win-win ?