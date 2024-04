Formé au Standard, il l'assure : "Sans ses supporters, le club aurait déjà coulé"

Joueur de l'équipe première du Standard entre 2013 et 2016, Julien De Sart fait aujourd'hui les beaux jours de La Gantoise. Malgré cela, le milieu de terrain n'a pas oublié son passé à Sclessin.

Julien De Sart a commencé le football au Stade Waremmien, en province de Liège, avant de rapidement rejoindre le centre de formation du Standard de Liège.

Le milieu de terrain a fait partie de l'équipe première des Rouches entre 2013 et 2016 (et a donc remporté sa première Coupe de Belgique, avant celle de 2022 avec Gand), avant de s'envoler pour Middlesbrough et découvrir un championnat étranger pour la première fois.

Désormais, le joueur de 29 ans fait les beaux jours de La Gantoise, qui est allée le chercher au KV Courtrai en 2021, librement. Julien De Sart, devenu l'un des meilleurs joueurs du championnat, n'a cependant pas oublié son passé à Sclessin.

Selon Julien De Sart, les supporters du Standard ont empêché le club de couler

Invité dans l'émission "La Tribune" de la RTBF, quelques jours après le large succès des Buffalos contre les Rouches lors de la première journée des Europe Play-Offs, De Sart s'est exprimé sur la situation de ses anciennes couleurs, qu'il regrette.

"Au-delà de ce que je ressens, le monde du football belge a besoin d'un Standard compétitif. Ça ramène des rivalités, du monde dans les stades. Je leur souhaite de revenir au plus vite dans les premières places. Mais pour cela, il faut un projet et une identité. Quel est le projet du Standard ?"

Si le Standard a pu éviter les play-downs, c'est notamment grâce à trois victoires, acquises à Sclessin, contre Anderlecht, le Club de Bruges et La Gantoise. Sans ça...

"Heureusement que les supporters sont là. Sans eux, le club aurait déjà coulé" a conclu celui qui n'a également pas exclu un retour au Standard dans les années à venir... "mais peut-être pas en tant que joueur".