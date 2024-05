Le Standard n'y arrive toujours pas, malgré un avantage miraculeux, et concède une deuxième défaite en Europe Play-Offs

Le Standard était rentré aux vestiaires avec un avantage, acquis contre le cours du jeu. Les Rouches sont retombés dans leurs travers à Den Dreef, et ont subi une seconde défaite dans ces Europe Play-Offs.

Septième journée d'Europe Play-Offs et une rencontre entre OHL et le Standard, au programme ce dimanche. Une joute pour laquelle Ivan Leko procède à deux changements. Marlon Fossey est titulaire sur la droite, Cihan Canak sur la gauche. Isaac Price reprend sa place au milieu de terrain, Sowah et Djenepo sont sur le banc.

Le Standard aux commandes à la pause, contre le cours du jeu

Après un premier round d'observation d'une dizaine de minutes, la première grosse occasion est louvaniste. Sortie de défense bien réalisée, Akimoto change le jeu pour Sagrado, qui centre. Panzo perd son duel de la tête avec Mueanta, il faut une très belle intervention d'Epolo, qui avait pourtant anticipé de l'autre côté, pour ne pas encaisser un premier but rapide (11e).

Globalement, dans cette première mi-temps, il n'y en aura que pour Louvain, qui est bien plus prompt et dangereux que le Standard. Sahabo, devant la défense, est complètement dépassé, Kawabe et Kanga sont invisibles, Fossey doit encore reprendre ses marques après sa blessure, Canak ne convainc pas non plus. Comme souvent cette saison, surtout en déplacement, le Matricule 16 propose des longs ballons, dans le vide.

Derrière, il ne faudrait pas grand-chose pour voir Louvain prendre les devants. Maertens fusille au-dessus, pourtant esseulé (22e), alors que Sagrado multiplie les centres, Akimoto les infiltrations, Maziz les ballons dangereux. Cependant, contre le cours du jeu, c'est le Standard qui va ouvrir le score. Kawabe donne dans la profondeur pour Yeboah, mésentente totale entre Russo et Schingtienne, l'attaquant du Standard frappe croisé et ouvre la marque (0-1, 44e).

Les hommes d'Ivan Leko ont pour objectif de conserver leur avantage le plus longtemps possible, mais ils n'auront même pas pu évoluer 120 secondes en deuxième mi-temps en menant au score. Noubi commet une faute sur Maertens à l'entrée de la surface, le coup-franc enroulé de Maziz trompe Epolo (1-1, 47e).

Les Rouches sont retombés dans leurs travers à Louvain

Dans cette deuxième période, le contenu n'est pas bien différent. OHL s'installe à nouveau dans la moitié de terrain du Standard, qui ne parvient que très peu à se relancer. Yeboah et Kanga sont seuls et reçoivent la balle à cinquante mètres de Prévôt, impossible pour eux de mettre en danger le portier français.

Le meilleur Liégeois sur la pelouse, c'est Matthieu Epolo. Si le jeune portier peut éventuellement faire mieux sur le coup-franc de Maziz, il est, une nouvelle fois, à la bonne place pour contrer Akimoto, au deuxième poteau (60e). Louvain apporte le danger depuis les ailes, la défense liégeoise plie, mais ne rompt pas encore.

Nsingi, encore lui

C'est sur un exploit individuel qu'elle va finir par céder. Le sauveur de Louvain lors de la dernière journée de la phase classique, Nachon Nsingi, a remis le couvert. Une frappe pure, limpide, flottante depuis l'extérieur du rectangle qui vient tromper un Epolo surpris, qui ne peut rien. Les trois défenseurs centraux du Standard étaient proches de l'action, mais dos au ballon, et dans l'incapacité de contrer (2-1, 75e).

Il n'y aura toujours pas de première victoire pour le Standard dans ces Play-Offs 2. Battus à Den Dreef, les Rouches comptent cinq partages et deux défaites. À noter, la montée au jeu de Brahim Ghalidi, à la 70e minute. Le Marocain du SL16 FC célébrait sa seconde participation en D1A, la première remontant à il y a deux ans, en avril 2022, à Saint-Trond.

En toute fin de match, Joren Dom pense inscrire le troisième but, en profitant d'une erreur de Laifis, sur un service de Nsingi. Le but est annulé pour une faute de main de l'avant louvaniste...mais ce n'est que partie remise. Car, moins de 60 secondes plus tard, Nsingi profite, cette fois, de la lenteur de Laifis pour servir Thorsteinsson, qui enterre le Standard (3-1, 90+5e).