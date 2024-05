"C'est probablement la fin de 777 Partners" : les nouvelles révélations qui menacent encore un peu plus l'avenir du Standard

Pas un jour ne passe sans de nouvelles charges contre 777 Partners. Celle du journal The Athletic inquiétent encore un peu plus du côté de Liège.

Plus les semaines passent, plus la nébuleuse situation de 777 Partners inquiète créanciers, clubs partenaires et supporters.

Hier, nous vous parlions de la plainte de la société Leidenhall envers les propriétaires du Standard. Aujourd'hui, c'est le quotidien anglais The Athletic qui y va de ses révélations.

Le journal affirme que la Cour de New-York, en charge de l'affaire, fait face à pas moins de 16 différentes poursuites judiciaires pour dettes impayées. Les créanciers portent plainte les uns après les autres, alertés par cette spéculation intempestive autour des clubs de football et par tous les signaux d'alertes.

Parmi ces actes sanctionnables, une "falsification de documents et de dossiers pour cacher la tromperie" est pointée du doigt.

777 touche le fond

Pire, la compagnie d'assurance A-Cap, associée de 777 Partners, utiliserait les ressources de clients américains pour investir dans 777. Le hic ? A-Cap aurait été contraint de se désolidariser du fonds d'investissement sous la pression "de son agence de notation et des autorités de régulation de l'assurance de l'État".

La conclusion de The Athletic est sans appel : "Cela voudrait certainement dire la fin d’une tentative de rachat d’Everton longue de 18 mois et très probablement la fin de 777 aussi". La situation apparaît de plus en plus intenable.