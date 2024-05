Le Standard s'est fait attendre... aussi après le match, et prendra une amende pour manquement au réglement

Il a fallu plus d'une heure et demie pour voir Marlon Fossey et Ivan Leko débarquer aux interviews. Les murs du vestiaire visiteur du stade Den Dreef ont sacrément tremblé, ce dimanche.

Le Standard a subi une énième déconvenue, ce dimanche, sur la pelouse de Louvain. Les Rouches étaient pourtant devant, à la pause... contre le cours du jeu, il faut bien le dire, avant de voir Matthieu Epolo se retourner à trois reprises en seconde période (relire le résumé). Dans la globalité de cette rencontre, les joueurs d'Ivan Leko n'ont absolument rien montré. Aucune envie, aucun allant offensif, aucune grinta, rien. Le calme, plat, total. Grosse colère d'Ivan Leko après Louvain - Standard Une déception énorme pour le T1 qui, comme il le disait encore en conférence de presse, "avait vu une vraie équipe depuis le début de ces Play-Offs, même si les résultats ne suivaient pas." Cette fois, ce ne fut même pas le cas. Onze (seize avec les entrants) joueurs perdus, sans combativité et sans but. Sans âme. Après le match, les murs du vestiaire ont tremblé. Ivan Leko ne s'est pas présenté à la conférence de presse avec son homologue louvaniste, Oscar Garcia, et aucun joueur n'est venu répondre aux questions en zone mixte, dans un premier temps. Plus d’une heure après le coup de sifflet final, pas encore de joueur du #Standard, ni d’Ivan Leko, en interview 😬



Les portes du vestiaire sont fermées ❌ — Loïc Woos (@LoicWoos) May 5, 2024 Près de 100 minutes à attendre le Standard après la rencontre Normalement, les clubs sont tenus d'envoyer deux joueurs aux interviews dans la demi-heure suivant le coup de sifflet final. Après une heure, alors que Nachon Nsingi était venu compter ses exploits à nos confrères néerlandophones, toujours personne, côté Standard. "Ivan Leko est renfermé dans le vestiaire avec les joueurs et leur demande à chacun, tour à tour, leur avis personnel sur le résultat et leur implication" nous dit-on alors. En résumé, ils ne sont pas près d'arriver. C'est plus d'une heure et demie après la fin de la partie que Marlon Fossey, d'abord, rapidement suivi par son entraîneur, sont venus répondre à nos questions. Le Croate a paru très déçu, en colère. "Ce n'était pas une équipe, pas un match de football. C'est inadmissible", nous a-t-il lancé. De son côté, Marlon Fossey ne savait trop que dire. L'Américain a fait l'effort, pas comme certains, qui ont refusé de se présenter. Il était de retour de blessure, n'est certainement pas celui qui a le plus à se reprocher, mais il a assumé. Le latéral droit nous dit que le Standard doit faire mieux, que jouer d'une telle manière n'est pas possible. Comme tout le monde, depuis le début de la saison, en soi. Mais rien n'a jamais vraiment changé, malgré quelques très légers "mieux". Plus de 1h30 après la rencontre, Marlon Fossey et Ivan Leko se sont présentés ⏰



❌ Pas de deuxième joueur du #Standard à l’interview, comme stipulé dans le règlement. Le club devra payer une amende https://t.co/bkQgOgRxPn — Loïc Woos (@LoicWoos) May 5, 2024 Il n'y aura donc jamais eu de deuxième joueur du Standard, qui prendra donc une amende pour manquement au règlement. Plus que jamais, c'est un parfum de crise qui a animé le bus des joueurs à leur retour à Liège, ce dimanche soir.