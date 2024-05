L'avenir du Standard s'écrit en pointillé : "Ça n'augure rien de bon..."

Le Standard de Liège vit des heures très compliquées. Tandis que sur le terrain les résultats sont catastrophiques, les choses tournent également au vinaigre en interne.

Le Standard s'est incliné 1-3 sur la pelouse d'OHL ce week-end. Une nouvelle contre-performance qui vient s'ajouter aux autres, dans des Europe Play-offs où le Standard n'est pas encore parvenu à gagner la moindre rencontre.

La situation sportive est plus que préoccupante. Après la rencontre, le coach Ivan Leko et les joueurs sont restés durant plus d'une heure dans les vestiaires.

Le Standard dans une situation très préoccupante

Dans sa chronique dans Sudinfo, l'ancien Diable Rouge Philippe Albert a fait part de son inquiétude. "Après cette défaite à OHL, Ivan Leko est resté dans le vestiaire avec ses hommes afin de leur demander des explications. Le Standard vit une situation extrêmement difficile sportivement mais, plus globalement, au niveau du club également."

Albert fait référence aux déboires du Standard liés à ceux de 777 Partners, en proie à de très importants problèmes financiers et qui menacent l'avenir de la société. "Dans le football, tout est une question de confiance. Quand ça va mal au niveau des propriétaires et de la direction, ça ne peut forcément pas aller bien sur la pelouse", a continué Albert.

"Cette fin de saison traîne en longueur pour les Rouches car ces Europe Playoffs étaient supposés servir à préparer la saison à venir. Si c’est de cette façon-là que le Standard se prépare, ça n’augure rien de bon. Et c’est terrible pour le football wallon."

Le consultant tire la sonnette d'alarme. "Le Standard, qui vit une situation très particulière, reste un club mythique dans notre pays. On a besoin de ce club au plus haut niveau pour le bien de notre football belge…"