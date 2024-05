William Balikwisha sur le banc à Louvain : le médian du Standard aurait séché l'entraînement !

Alors qu'il avait retrouvé sa place dans le onze de base, William Balikwisha était sur le banc pour commencer la rencontre à Louvain, ce dimanche. Le médian congolais a séché un entraînement, cause de sa non-titularisation.

Ivan Leko en avait une nouvelle fois gros, ce dimanche. Après la rencontre, l'entraîneur du Standard a renfermé ses joueurs dans le vestiaire pendant une heure et demie, pour les interroger individuellement sur leur niveau de jeu et leur implication.

Le T1 des Rouches avait la tête des mauvais jours, et on peut le comprendre. Sur le terrain, ses joueurs n'ont strictement rien montré, et n'ont fait preuve d'une envie, grinta ou combativité.

Un comportement qui rend fou le Croate, qui ne cesse de répéter que l'implication est le strict minimum pour un joueur de football professionnel, et que la situation actuelle du club ne peut pas être un frein pour la motivation des joueurs. Pourtant, Leko a eu une nouvelle preuve, vendredi, que son groupe n'était plus impliqué dans cette fin de saison.

William Balikwisha a séché l'entraînement du Standard

Dernier entraînement de la semaine, l'ultime avant le déplacement à Louvain. William Balikwisha, qui avait pourtant retrouvé sa place dans le onze de base pour le plaisir des supporters, est le grand absent.

Selon les dires du journaliste Sacha Tavolieri, le médian congolais aurait, tout simplement, séché l'entraînement. Une attitude qui n'a évidemment pas plu à Leko, qui a décidé de mettre le joueur sur le banc pour la première période.

Monté à la 46e minute, il n'aura jamais eu l'effet escompté sur le jeu de son équipe... comme le reste des entrants et des autres joueurs, d'ailleurs. L'implication de Balikwisha était déjà critiquée en début de saison, voilà de quoi remettre un petit peu d'eau dans le moulin... encore une fois.