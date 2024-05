Nachon Nsingi a réveillé un Louvain - Standard bien pâle d'une superbe frappe : "Nous avions analysé Matthieu Epolo"

Nachon Nsingi a été l'auteur d'un superbe but pour donner l'avantage à Louvain, contre le Standard. L'attaquant de 23 ans essaye déjà de gagner sa place en vue de la saison prochaine.

Il a fallu un exploit individuel pour réveiller le stade Den Dreef, ce dimanche. Nachon Nsingi, d'une frappe limpide et lointaine, a donné l'avantage aux Louvanistes, en seconde période (relire le résumé).

"Sur mon but, j'ai bien couru dans l'espace. J'ai vu que le gardien était un petit peu avancé par rapport à sa ligne. Nous avions vu des vidéos des joueurs du Standard avant le match et nous savions qu'Epolo est un gardien qui aime jouer au football et qui ne reste pas sur sa ligne. J'ai tenté ma chance et le ballon est allé se loger dans le toit du but" déclarait l'un des hommes du match, auteur de la passe décisive sur le troisième but, au micro du Nieuwsblad.

Nachon Nsingi, l'homme aux buts magnifiques de Louvain

Une belle entrée, donc, pour le joueur de 23 ans, qui peine encore à se faire une place au soleil. L'attaquant ne compte que 22% de temps de jeu en Europe Play-Offs et a marqué son troisième but de la saison, le précédent ayant été inscrit à la 93e minute de la dernière journée de la phase classique, contre Malines, pour assurer le maintien d'OHL.

"Évidemment, je veux marquer davantage et jouer plus. Il n'est jamais agréable de commencer sur le banc. Mais c'est l'entraîneur qui choisit et je dois respecter ce choix. Une fois que vous êtes autorisé à monter, vous devez laisser votre talent parler sur le terrain. C'est ce que j'ai fait (rires). Comme contre le KV Mechelen, j'ai aidé l'équipe. Nous voulons gagner tous les matches, même si on nous dit souvent que tout cela n'a plus d'importance."

Louvain a donc pris quatre points d'avance sur le Standard, mais joue effectivement pour du beurre. Ce n'est peut-être, toutefois, pas le cas de Nachon Nsingi, qui est déjà en train de gagner sa place en vue de la saison prochaine.