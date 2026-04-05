Westerlo Westerlo
2-0
Charleroi Charleroi
wesWesterlo
chaCharleroi
Emin Bayram (Pen) 34'
1-0
(Naoufal Bohamdi-Kamoni) Nacho Ferri 79'
2-0
Date: 05/04/2026 18:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 1

Westerlo - Charleroi (Play-offs 2 2025/2026)

Rencontre du Journée 1 en Play-offs 2 2025/2026 entre Westerlo et Charleroi.

Date: 05/04/2026 18:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 1

Les compositions

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Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 8.0 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Reynolds Bryan 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 53/59 (89.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Neustädter Roman 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 60/62 (96.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Bayram Emin 90' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 70/75 (93.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Lapage Amando   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 53/62 (85.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Piedfort Arthur 83' 6.9 -
  • Précision des passes: 27/38 (71.1%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Haspolat Dogucan 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 45/53 (84.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Saito Shunsuke 62' 6.6 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sakamoto Isa 84' 6.8 -
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Alcocer Josimar   76' 6.6 -
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Dribbles réussis: 2/7 (28.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nacho Ferri 84' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/16 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/7
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Banc
Nsiala-Makengo Clinton 0'  
Sydorchuk Sergiy 7' 7.2  
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
Plus de stats
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal A 14' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Smekens Raf 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Ourega Dylan 28' 7.1 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Goure Fernand 6' 6.5  
Plus de stats
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 6' 7.0  
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.6 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 83' 6.9 -
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 7/7 (100%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 47/56 (83.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 40/48 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Camara Etienne   60' 5.8 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 30/33 (90.9%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 48/54 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 38/40 (95%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 83' 6.2 -
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Bernier Antoine 72' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 18' 6.0 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Szymczak Filip 7' 6.3  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 7' 6.1  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  

Live



Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
90+4
 Frappe de Reynolds
Pas de danger pour Koné, le ballon file en tribune
90+1
 Arrêt de Koné
Les espaces s'ouvrent à Van den Keybus, le nouveau venu frappe, Koné repousse en corner
90
 Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
87
 Charleroi au ballon
Westerlo gère désormais son avance avec plus de sérénité
84
 remplacé Nacho Ferri
remplaçant Fernand Goure
83
 remplacé Arthur Piedfort
remplaçant Sergiy Sydorchuk
83
 remplacé Kevin Van Den Kerkhof
remplaçant Filip Szymczak
83
 remplacé Patrick Pflücke
remplaçant Yassine Khalifi
79
 Ferri ! Westerlo fait le break !
Bohamdi-Kamoni fixe Nzita et dépose le ballon sur la tête de Ferri qui échappe à Ousou, Kone ne peut que constater les dégâts, 2-0 pour les Campinois
79

But 		But de Nacho Ferri (Naoufal Bohamdi-Kamoni)
76
 remplacé Josimar Alcocer
remplaçant Naoufal Bohamdi-Kamoni
75
 Ferri en contre
Dans la foulée, Westerlo passe tout proche du break, la tête de l'attaquant espagnol passe juste à côté
74
 Quelle occasion pour Romsaas !
Son premier ballon est un face-à-face avec Jungdal, il ne parvient pas à égaliser, Charleroi ne parvient toujours pas à concrétiser
72
 remplacé Antoine Bernier
remplaçant Jakob Napoleon Romsaas
72
 Intervention du VAR
Cette fois, c'est Antoine Bernier qui s'écroule, la phase est revue par l'arbitrage vidéo, qui n'invite pas l'arbitre à la revoir.
70
 Charleroi accuse le coup
Que ce soit sur le centre de Van den Kerkhof ou le penalty ensuite demandé par Scheidler, il y a moins de conviction, l'exclusion de Camara se fait sentir
66
  Carte jaune pour Amando Lapage
64
 Charleroi frustré
L'arbitre doit calmer Hans Cornelis, qui ne comprend pas l'exclusion de son joueur.
62
 remplacé Shunsuke Saito
remplaçant Dylan Ourega
60
 Les Zèbres à dix !
Faute sifflée...en faveur des Carolos, Alcocer prend jaune, Camara proteste auprès de l'arbitre, ce dernier n'apprécie pas l'échange avec le Français et lui brandit une deuxième carte jaune !
60
  Deuxième carte jaune pour Etienne Camara
59
  Carte jaune pour Josimar Alcocer
58
 Charleroi insiste
Encore un beau duel entre Scheidler et Bayram, le dernier cité s'impose pour empêcher le Français de s'ouvrir une fenêtre de tir
56
 Charleroi réclame un penalty
Scheidler contrôle du droit et crochète, il s'écroule dans le rectangle, Nathan Verboomen ne bronche pas, à raison.
54
  Carte jaune pour Etienne Camara
54
 Retour de Lapage
Bon ballon de Pflücke pour Bernier, mais Lapage veille au grain
52
 Corner dangereux de Westerlo
Faute offensive de Ferri sur Ousou, qui met du temps à s'en relever
51
 Frappe de Titraoui
Il y avait sans doute mieux à faire, Scheidler demandait le ballon dans le rectangle
49
 Ousou précieux
La passe de Ferri pour lancer Reynolds aurait pu être très dangereuse
46
 Déjà une occasion pour Charleroi
Les Zèbres reprennent fort, l'enchaînement contrôle - frappe de Pflücke oblige Jundgal à la parade
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


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45+3
 But annulé pour Scheidler
Très bon ballon de Pflücke, Keita dévie au premier poteau, tout Charleroi se jette, c'est Scheidler qui conclut, mais Keita est signalé hors-jeu, on en reste donc à 1-0 pour Westerlo
45+2
 La frappe de Guiagon
Le corner est joué à deux, Guiagon arme en première intention, Jungdal concède un nouveau corner
45+1
 Lapage revient sur Bernier
Bernier semblait avoir fait la différence mais se fait reprendre, il force tout de même le corner.
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
43
 Alerte pour Nzita
Ferri s'avance et s'ouvre une fenêtre de tir mais marche sur le ballon
40
 Centre dangereux de Van den Kerkhof
Jungdal passe à côté, mais aucun Carolo ne parvient à en profiter au petit rectangle !
38
 Réaction carolo
Les visiteurs forcent un corner, mais le ballon de Pflücke ne passe pas le premier poteau
37
 L'histoire se répète pour Charleroi
Les Zèbres dominateurs avant de se faire surprendre ? Loin d'être une première cette saison.
34

But 		But de Emin Bayram (Coup de pied de réparation)
34
 Bayram ne tremble pas ! 1-0 !
Koné était parti du bon côté mais ne parvient pas à empêcher l'ouverture du score !
32

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Westerlo
Sur le corner, Saito arrive dans le dos de Guiagon, qui commet la faute, penalty pour les locaux, le VAR confirme rapidement la décision de l'arbitre principal
30
 Ferri encore
Cette fois, c'est Koné qui doit intervenir pour écarter le danger
28
 Danger campinois
Combinaison entre Saito et Piedfort pour trouver Ferri, ce dernier prend le meilleur sur Keita mais croise trop sa frappe.
24
 Charleroi doit concrétiser sa domination
Ces dernières semaines, la bonne volonté des Zèbres et les occasions créées n'ont pas été récompensées
21
 Tête de Ferri
Westerlo relève la tête, mais la reprise de son attaquant passe loin à côté du but
19
 Encore une belle occasion carolo !
Pflücke est encore à la baguette, Camara centre, Bernier remet de la tête, Nzita peut reprendre et croit ouvrir le score, mais Jungdal l'en empêche d'un arrêt réflexe. Deux occasions coup sur coup pour les Zèbres après le poteau de Guiagon.
15
 Bernier alerte Scheidler
Bon centre, mais le Français est tenu de près dans le rectangle, Jungdal peut intervenir
13
 Grosse occasion pour Charleroi !
Titraoui lance Pflücke sur la droite, l'Allemand enrhume son défenseur et sert Guiagon qui reprend, son ballon est dévié par l'extérieur du poteau
11
 Corner pour Westerlo
Phase dangereuse qui débouche sur un ballon en retrait de Piedfort vers Saito, dont la frappe passe au-dessus du but
9
 Première intervention de Mohamed Koné
Un ballon facile à cueillir pour finir son échauffement
8
 Frappe de Bernier
Le ballon est contré et reste en possession de Charleroi, qui continue à tourner autour du rectangle de Westerlo, bon début de match des Zèbres
7
 Corner carolo
Charleroi met la pression via Van den Kerkhof, dont le centre est contré in extremis. Mais le corner ne donne rien.
5
 Charleroi met le nez à la fenêtre
Centre d'Nzita, Amando Lapage (aligné comme arrière gauche) éloigne le danger
3
 Centre campinois
Ousou s'interpose devant Alcocer
2
 Première percée de Westerlo
Mais le contrôle de Reynolds est trop long sur la droite
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Westerlo - Charleroi: 0-0
18:27
 Charleroi a sept points de retard sur Genk
Pour ne pas être déjà décroché, il faut gagner aujourd'hui
18:24
 Les deux équipes prêtes pour la belle
Charleroi a remporté le premier match au Mambourg (2-0) mais s'est incliné dans les dernières minutes en Campine il y a quelques semaines
18:12
 Lancer une nouvelle dynamique
Charleroi reste sur neuf matchs de rang sans victoire mais a gagné 3-2 contre Eupen pendant la trêve (après avoir été mené 0-2)
17:58
 Bernier et Pflücke de concert
Romsaas débute donc sur le banc. Guiagon et Van den Kerkhof reviennent également de suspension.
17:57
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve en Campine pour ce match entre Charleroi et Westerlo
Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

05/04 3

Charleroi a prolongé sa mauvaise série en s'inclinant 2-0 à Westerlo. Les Zèbres ont pourtant à nouveau eu de grosses occasions, même après l'exclusion d'Etienne Camara.

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi
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