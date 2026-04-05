Westerlo - Charleroi (Play-offs 2 2025/2026)

90+4

Frappe de Reynolds

Pas de danger pour Koné, le ballon file en tribune



90+1

Arrêt de Koné

Les espaces s'ouvrent à Van den Keybus, le nouveau venu frappe, Koné repousse en corner



90

Il y aura 6 minutes de temps additionnel.



87

Charleroi au ballon

Westerlo gère désormais son avance avec plus de sérénité



84

Nacho Ferri

Fernand Goure





83

Arthur Piedfort

Sergiy Sydorchuk





83

Kevin Van Den Kerkhof

Filip Szymczak





83

Patrick Pflücke

Yassine Khalifi





79

Ferri ! Westerlo fait le break !

Bohamdi-Kamoni fixe Nzita et dépose le ballon sur la tête de Ferri qui échappe à Ousou, Kone ne peut que constater les dégâts, 2-0 pour les Campinois



79



But de Nacho Ferri (Naoufal Bohamdi-Kamoni)





76

Josimar Alcocer

Naoufal Bohamdi-Kamoni





75

Ferri en contre

Dans la foulée, Westerlo passe tout proche du break, la tête de l'attaquant espagnol passe juste à côté



74

Quelle occasion pour Romsaas !

Son premier ballon est un face-à-face avec Jungdal, il ne parvient pas à égaliser, Charleroi ne parvient toujours pas à concrétiser



72

Antoine Bernier

Jakob Napoleon Romsaas





72

Intervention du VAR

Cette fois, c'est Antoine Bernier qui s'écroule, la phase est revue par l'arbitrage vidéo, qui n'invite pas l'arbitre à la revoir.



70

Charleroi accuse le coup

Que ce soit sur le centre de Van den Kerkhof ou le penalty ensuite demandé par Scheidler, il y a moins de conviction, l'exclusion de Camara se fait sentir



66

Carte jaune pour Amando Lapage





64

Charleroi frustré

L'arbitre doit calmer Hans Cornelis, qui ne comprend pas l'exclusion de son joueur.



62

Shunsuke Saito

Dylan Ourega





60

Les Zèbres à dix !

Faute sifflée...en faveur des Carolos, Alcocer prend jaune, Camara proteste auprès de l'arbitre, ce dernier n'apprécie pas l'échange avec le Français et lui brandit une deuxième carte jaune !



60

Deuxième carte jaune pour Etienne Camara





59

Carte jaune pour Josimar Alcocer





58

Charleroi insiste

Encore un beau duel entre Scheidler et Bayram, le dernier cité s'impose pour empêcher le Français de s'ouvrir une fenêtre de tir



56

Charleroi réclame un penalty

Scheidler contrôle du droit et crochète, il s'écroule dans le rectangle, Nathan Verboomen ne bronche pas, à raison.



54

Carte jaune pour Etienne Camara





54

Retour de Lapage

Bon ballon de Pflücke pour Bernier, mais Lapage veille au grain



52

Corner dangereux de Westerlo

Faute offensive de Ferri sur Ousou, qui met du temps à s'en relever



51

Frappe de Titraoui

Il y avait sans doute mieux à faire, Scheidler demandait le ballon dans le rectangle



49

Ousou précieux

La passe de Ferri pour lancer Reynolds aurait pu être très dangereuse



46

Déjà une occasion pour Charleroi

Les Zèbres reprennent fort, l'enchaînement contrôle - frappe de Pflücke oblige Jundgal à la parade



46

Le match reprend

Aucun changement à signaler



45+3

But annulé pour Scheidler

Très bon ballon de Pflücke, Keita dévie au premier poteau, tout Charleroi se jette, c'est Scheidler qui conclut, mais Keita est signalé hors-jeu, on en reste donc à 1-0 pour Westerlo



45+2

La frappe de Guiagon

Le corner est joué à deux, Guiagon arme en première intention, Jungdal concède un nouveau corner



45+1

Lapage revient sur Bernier

Bernier semblait avoir fait la différence mais se fait reprendre, il force tout de même le corner.



45

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



43

Alerte pour Nzita

Ferri s'avance et s'ouvre une fenêtre de tir mais marche sur le ballon



40

Centre dangereux de Van den Kerkhof

Jungdal passe à côté, mais aucun Carolo ne parvient à en profiter au petit rectangle !



38

Réaction carolo

Les visiteurs forcent un corner, mais le ballon de Pflücke ne passe pas le premier poteau



37

L'histoire se répète pour Charleroi

Les Zèbres dominateurs avant de se faire surprendre ? Loin d'être une première cette saison.



34



But de Emin Bayram (Coup de pied de réparation)





34

Bayram ne tremble pas ! 1-0 !

Koné était parti du bon côté mais ne parvient pas à empêcher l'ouverture du score !



32



Penalty pour Westerlo

Sur le corner, Saito arrive dans le dos de Guiagon, qui commet la faute, penalty pour les locaux, le VAR confirme rapidement la décision de l'arbitre principal



30

Ferri encore

Cette fois, c'est Koné qui doit intervenir pour écarter le danger



28

Danger campinois

Combinaison entre Saito et Piedfort pour trouver Ferri, ce dernier prend le meilleur sur Keita mais croise trop sa frappe.



24

Charleroi doit concrétiser sa domination

Ces dernières semaines, la bonne volonté des Zèbres et les occasions créées n'ont pas été récompensées



21

Tête de Ferri

Westerlo relève la tête, mais la reprise de son attaquant passe loin à côté du but



19

Encore une belle occasion carolo !

Pflücke est encore à la baguette, Camara centre, Bernier remet de la tête, Nzita peut reprendre et croit ouvrir le score, mais Jungdal l'en empêche d'un arrêt réflexe. Deux occasions coup sur coup pour les Zèbres après le poteau de Guiagon.



15

Bernier alerte Scheidler

Bon centre, mais le Français est tenu de près dans le rectangle, Jungdal peut intervenir



13

Grosse occasion pour Charleroi !

Titraoui lance Pflücke sur la droite, l'Allemand enrhume son défenseur et sert Guiagon qui reprend, son ballon est dévié par l'extérieur du poteau



11

Corner pour Westerlo

Phase dangereuse qui débouche sur un ballon en retrait de Piedfort vers Saito, dont la frappe passe au-dessus du but



9

Première intervention de Mohamed Koné

Un ballon facile à cueillir pour finir son échauffement



8

Frappe de Bernier

Le ballon est contré et reste en possession de Charleroi, qui continue à tourner autour du rectangle de Westerlo, bon début de match des Zèbres



7

Corner carolo

Charleroi met la pression via Van den Kerkhof, dont le centre est contré in extremis. Mais le corner ne donne rien.



5

Charleroi met le nez à la fenêtre

Centre d'Nzita, Amando Lapage (aligné comme arrière gauche) éloigne le danger



3

Centre campinois

Ousou s'interpose devant Alcocer



2

Première percée de Westerlo

Mais le contrôle de Reynolds est trop long sur la droite



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Westerlo - Charleroi: 0-0





18:27

Charleroi a sept points de retard sur Genk

Pour ne pas être déjà décroché, il faut gagner aujourd'hui



18:24

Les deux équipes prêtes pour la belle

Charleroi a remporté le premier match au Mambourg (2-0) mais s'est incliné dans les dernières minutes en Campine il y a quelques semaines



18:12

Lancer une nouvelle dynamique

Charleroi reste sur neuf matchs de rang sans victoire mais a gagné 3-2 contre Eupen pendant la trêve (après avoir été mené 0-2)



17:58

Bernier et Pflücke de concert

Romsaas débute donc sur le banc. Guiagon et Van den Kerkhof reviennent également de suspension.

