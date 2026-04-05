wesWesterlo
chaCharleroi
Emin Bayram (Pen) 34'
1-0
2-0
|Date:
|05/04/2026 18:30
|Compétition:
|Play-offs 2
|journée:
|Journée 1
Westerlo - Charleroi (Play-offs 2 2025/2026)
Rencontre du Journée 1 en Play-offs 2 2025/2026 entre Westerlo et Charleroi.
|Date:
|05/04/2026 18:30
|Compétition:
|Play-offs 2
|journée:
|Journée 1
Les compositions
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Live
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Fin
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90+4
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Frappe de Reynolds
Pas de danger pour Koné, le ballon file en tribune
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90+1
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Arrêt de Koné
Les espaces s'ouvrent à Van den Keybus, le nouveau venu frappe, Koné repousse en corner
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90
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Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
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87
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Charleroi au ballon
Westerlo gère désormais son avance avec plus de sérénité
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84
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Nacho Ferri
Fernand Goure
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83
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Arthur Piedfort
Sergiy Sydorchuk
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83
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Kevin Van Den Kerkhof
Filip Szymczak
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83
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Patrick Pflücke
Yassine Khalifi
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79
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Ferri ! Westerlo fait le break !
Bohamdi-Kamoni fixe Nzita et dépose le ballon sur la tête de Ferri qui échappe à Ousou, Kone ne peut que constater les dégâts, 2-0 pour les Campinois
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79
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But de Nacho Ferri (Naoufal Bohamdi-Kamoni)
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76
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Josimar Alcocer
Naoufal Bohamdi-Kamoni
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75
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Ferri en contre
Dans la foulée, Westerlo passe tout proche du break, la tête de l'attaquant espagnol passe juste à côté
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74
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Quelle occasion pour Romsaas !
Son premier ballon est un face-à-face avec Jungdal, il ne parvient pas à égaliser, Charleroi ne parvient toujours pas à concrétiser
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72
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Antoine Bernier
Jakob Napoleon Romsaas
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72
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Intervention du VAR
Cette fois, c'est Antoine Bernier qui s'écroule, la phase est revue par l'arbitrage vidéo, qui n'invite pas l'arbitre à la revoir.
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70
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Charleroi accuse le coup
Que ce soit sur le centre de Van den Kerkhof ou le penalty ensuite demandé par Scheidler, il y a moins de conviction, l'exclusion de Camara se fait sentir
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66
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Carte jaune pour Amando Lapage
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64
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Charleroi frustré
L'arbitre doit calmer Hans Cornelis, qui ne comprend pas l'exclusion de son joueur.
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62
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Shunsuke Saito
Dylan Ourega
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60
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Les Zèbres à dix !
Faute sifflée...en faveur des Carolos, Alcocer prend jaune, Camara proteste auprès de l'arbitre, ce dernier n'apprécie pas l'échange avec le Français et lui brandit une deuxième carte jaune !
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60
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Deuxième carte jaune pour Etienne Camara
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59
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Carte jaune pour Josimar Alcocer
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58
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Charleroi insiste
Encore un beau duel entre Scheidler et Bayram, le dernier cité s'impose pour empêcher le Français de s'ouvrir une fenêtre de tir
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56
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Charleroi réclame un penalty
Scheidler contrôle du droit et crochète, il s'écroule dans le rectangle, Nathan Verboomen ne bronche pas, à raison.
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54
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Carte jaune pour Etienne Camara
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54
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Retour de Lapage
Bon ballon de Pflücke pour Bernier, mais Lapage veille au grain
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52
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Corner dangereux de Westerlo
Faute offensive de Ferri sur Ousou, qui met du temps à s'en relever
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51
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Frappe de Titraoui
Il y avait sans doute mieux à faire, Scheidler demandait le ballon dans le rectangle
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49
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Ousou précieux
La passe de Ferri pour lancer Reynolds aurait pu être très dangereuse
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46
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Déjà une occasion pour Charleroi
Les Zèbres reprennent fort, l'enchaînement contrôle - frappe de Pflücke oblige Jundgal à la parade
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46
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Le match reprend
Aucun changement à signaler
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Mi-temps
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45+3
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But annulé pour Scheidler
Très bon ballon de Pflücke, Keita dévie au premier poteau, tout Charleroi se jette, c'est Scheidler qui conclut, mais Keita est signalé hors-jeu, on en reste donc à 1-0 pour Westerlo
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45+2
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La frappe de Guiagon
Le corner est joué à deux, Guiagon arme en première intention, Jungdal concède un nouveau corner
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45+1
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Lapage revient sur Bernier
Bernier semblait avoir fait la différence mais se fait reprendre, il force tout de même le corner.
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45
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Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
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43
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Alerte pour Nzita
Ferri s'avance et s'ouvre une fenêtre de tir mais marche sur le ballon
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40
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Centre dangereux de Van den Kerkhof
Jungdal passe à côté, mais aucun Carolo ne parvient à en profiter au petit rectangle !
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38
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Réaction carolo
Les visiteurs forcent un corner, mais le ballon de Pflücke ne passe pas le premier poteau
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37
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L'histoire se répète pour Charleroi
Les Zèbres dominateurs avant de se faire surprendre ? Loin d'être une première cette saison.
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34
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But de Emin Bayram (Coup de pied de réparation)
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34
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Bayram ne tremble pas ! 1-0 !
Koné était parti du bon côté mais ne parvient pas à empêcher l'ouverture du score !
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32
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Penalty pour Westerlo
Sur le corner, Saito arrive dans le dos de Guiagon, qui commet la faute, penalty pour les locaux, le VAR confirme rapidement la décision de l'arbitre principal
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30
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Ferri encore
Cette fois, c'est Koné qui doit intervenir pour écarter le danger
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28
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Danger campinois
Combinaison entre Saito et Piedfort pour trouver Ferri, ce dernier prend le meilleur sur Keita mais croise trop sa frappe.
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24
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Charleroi doit concrétiser sa domination
Ces dernières semaines, la bonne volonté des Zèbres et les occasions créées n'ont pas été récompensées
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21
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Tête de Ferri
Westerlo relève la tête, mais la reprise de son attaquant passe loin à côté du but
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19
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Encore une belle occasion carolo !
Pflücke est encore à la baguette, Camara centre, Bernier remet de la tête, Nzita peut reprendre et croit ouvrir le score, mais Jungdal l'en empêche d'un arrêt réflexe. Deux occasions coup sur coup pour les Zèbres après le poteau de Guiagon.
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15
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Bernier alerte Scheidler
Bon centre, mais le Français est tenu de près dans le rectangle, Jungdal peut intervenir
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13
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Grosse occasion pour Charleroi !
Titraoui lance Pflücke sur la droite, l'Allemand enrhume son défenseur et sert Guiagon qui reprend, son ballon est dévié par l'extérieur du poteau
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11
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Corner pour Westerlo
Phase dangereuse qui débouche sur un ballon en retrait de Piedfort vers Saito, dont la frappe passe au-dessus du but
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9
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Première intervention de Mohamed Koné
Un ballon facile à cueillir pour finir son échauffement
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8
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Frappe de Bernier
Le ballon est contré et reste en possession de Charleroi, qui continue à tourner autour du rectangle de Westerlo, bon début de match des Zèbres
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7
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Corner carolo
Charleroi met la pression via Van den Kerkhof, dont le centre est contré in extremis. Mais le corner ne donne rien.
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5
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Charleroi met le nez à la fenêtre
Centre d'Nzita, Amando Lapage (aligné comme arrière gauche) éloigne le danger
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3
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Centre campinois
Ousou s'interpose devant Alcocer
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2
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Première percée de Westerlo
Mais le contrôle de Reynolds est trop long sur la droite
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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Westerlo - Charleroi: 0-0
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18:27
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Charleroi a sept points de retard sur Genk
Pour ne pas être déjà décroché, il faut gagner aujourd'hui
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18:24
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Les deux équipes prêtes pour la belle
Charleroi a remporté le premier match au Mambourg (2-0) mais s'est incliné dans les dernières minutes en Campine il y a quelques semaines
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18:12
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Lancer une nouvelle dynamique
Charleroi reste sur neuf matchs de rang sans victoire mais a gagné 3-2 contre Eupen pendant la trêve (après avoir été mené 0-2)
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17:58
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Bernier et Pflücke de concert
Romsaas débute donc sur le banc. Guiagon et Van den Kerkhof reviennent également de suspension.
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17:57
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve en Campine pour ce match entre Charleroi et Westerlo