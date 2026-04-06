"Cette défaite n'est pas méritée" : Patrick Pflücke regrette le manque d'efficacité de Charleroi

Patrick Pflücke était déçu après la défaite de Charleroi contre Westerlo (2-0). Au micro de DAZN, l'Allemand a déclaré que cette défaite n'est pas méritée pour les Zèbres.

"Nous avons eu beaucoup d'occasions, cette défaite n'est pas méritée. Nous nous sommes retrouvés dans une situation compliquée à cause du carton rouge", a-t-il souligné.



À l'heure de jeu, une faute a été sifflée en faveur de Charleroi. Déjà averti quelques minutes plus tôt, Etienne Camara a protesté auprès de M. Verboomen et a reçu un deuxième carton jaune.

Un manque d'efficacité

Les Zèbres ont fait preuve d'un manque d'efficacité : "Je n'ai pas de réponse à donner sur le manque d'efficacité : soit c'est le poteau, soit c'est hors-jeu, soit nous pêchons dans le dernier geste."

Les Europe Play-offs ne font que débuter. Charleroi est actuellement dans une mauvaise passe avec une série de dix matchs sans succès. "Ce n'est pas encore fini, nous avons encore beaucoup de points à prendre", a conclu Patrick Pflücke.

Le Sporting de Charleroi recevra l'Antwerp ce vendredi. Les Zèbres espèrent enfin pouvoir s'imposer et mettre fin à leur série négative. L'Antwerp s'est également incliné le week-end dernier contre le KRC Genk (1-2).