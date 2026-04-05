Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement
Photo: © photonews

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Charleroi a prolongé sa mauvaise série en s'inclinant 2-0 à Westerlo. Les Zèbres ont pourtant à nouveau eu de grosses occasions, même après l'exclusion d'Etienne Camara.

Dans le seul match de D1A de ce dimanche de Tour des Flandres, Charleroi voulait arrêter de pédaler dans la semoule et mettre fin à sa série de neuf matchs sans victoire. Pour cela, Hans Cornelis pouvait compter sur Parfait Guiagon et Kevin Van den Kerkhof, tous deux de retour de suspension, Mardochée Nzita a également renvoyé Jules Gaudin sur le banc.

Ragaillardis par une victoire contre Eupen lors d'un amical disputé pendant la trêve, Charleroi a commencé fort, se procurant deux grosses occasions dans les vingt premières minutes. Parfait Guiagon a d'abord cru ouvrir le score en concrétisant un beau travail de Patrick Pflücke en contre, mais sa reprise a été renvoyée par l'extérieur du poteau.

Le Sporting pas récompensé

C'est ensuite Andreas Jungdal qui a gardé le score en l'état en sortant un arrêt réflexe sur une reprise d'Nzita, bien servi par Antoine Bernier. Mais s'il y a bien une équipe à qui il ne fallait plus répéter que ne pas concrétiser exposait à une ouverture du score adverse, c'est bien Charleroi. Et pourtant, l'histoire s'est encore répétée.

Sur corner, Shunsuke Saito a surgi dans le dos de Parfait Guiagon pour forcer un penalty avec beaucoup de flair. Une offrande saisie par le capitaine Emin Bayram, qui n'a pas tremblé en voyant Mohamed Koné partir du bon côté (32e, 1-0).

Dos au mur, Charleroi est reparti à l'assaut. Il faut dire que la fébrilité de la défense campinoise incitait à y croire, en témoigne une mauvaise sortie de Jungdal sur un centre dangereux de Van den Kerkhof. Mais là encore, personne pour en profiter au petit rectangle.

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Et quand le Sporting poussait le cuir au fond des filets par l'entremise de Scheidler, c'est le hors-jeu de Cheick Keita au moment de sa déviation au premier poteau qui tempérait les ardeurs des visiteurs, 1-0 pour Westerlo au repos.

Charleroi a repris le match comme il l'avait laissé, en se créant une occasion sous la forme d'un enchaînement contrôle - frappe de Pflücke repoussé par Jungdal. Et c'est un nouveau fait de match qui a calmé les velléités offensives des Zèbres.

Alors que l'arbitre avait sifflé la faute de Josimar Alcocer en faveur de Charleroi, Etienne Camara (averti quelques minutes plus tôt) est allé protester auprès de l'arbitre, qui n'a pas apprécié de voir quelqu'un d'autre que le capitaine venir réclamer, il a ainsi exclu le Français.

Le manque de confiance toujours aussi perceptible dans le dernier geste

Même à dix contre onze, les visiteurs ont forcé des occasions franches. Tout juste monté au jeu, Jakob Romsaas se retrouvait en face-à-face avec Jungdal, mais le gardien danois a encore sorti le grand jeu. Dans la foulée, Westerlo passait proche du break avec une reprise de la tête de Nacho Ferri juste à côté.

Muet depuis janvier, l'attaquant espagnol a finalement trouvé le chemin des filets quelques minutes plus tard en faussant compagnie à Aiham Ousou sur un caviar de Naoufal Bohamdi-Kamoni, décisif dès sa montée au jeu (79e, 2-0).

Charleroi repart donc de Campine avec un dixième match de rang sans victoire, sous la forme de cette défaite 2-0. Les hommes d'Hans Cornelis sont déjà relégués à sept points de la première place de Genk.

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