Le département arbitral confus : Jonathan Lardot s'explique sur la carte rouge d'Etienne Camara

Jonathan Lardot espérait des débuts de Playoffs harmonieux pour le corps arbitral. C'est manqué : il a eu plus de boulot que prévu dans son débriefing hebdomadaire.

Jonathan Lardot n'est jamais le dernier pour faire l'autocritique de l'arbitrage belge. Il l'a prouvé ce lundi. Il faut dire qu'une phase ne lui laissait guère le choix, à son grand désarroi.

Il s'agit de cette exclusion d'Etienne Camara. Il est clair que venir parler à l'arbitre sans brassard de capitaine et avec déjà une carte jaune au compteur est toujours risqué. Mais voir le milieu de Charleroi exclu alors qu'il ne paraissaît pas véhément dans sa réaction en a choqué plus d'un.

Un manque de psychologie

"Je n'étais pas sur le terrain, donc je ne sais pas ce que Camara a dit", commence Jonathan Lardot au micro de DAZN. "Il existe une procédure de collaboration avec le capitaine, qui peut demander des explications. Nous aurions toutefois pu régler cela autrement. Ici, je n'attends jamais un carton jaune et certainement pas un deuxième, synonyme d'exclusion".

Nathan Verboomen a directement reconnu son erreur à la fin du match, allant s'excuser auprès d'Hans Cornelis. Mais le mal était fait ; Cornelis (viré par Charleroi deux jours plus tard) est tragiquement bien placé pour en parler.



"C'est tout à l'honneur de Nathan de s'excuser, mais cela ne change rien aux conséquences. Il a réalisé une assez bonne saison, mais il a conscience que son évaluation était ici erronée", conclut Jonathan Lardot.