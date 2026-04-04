OH Louvain OH Louvain
1-3
Standard Standard
ohlOH Louvain
staStandard
(Siebe Schrijvers) Henok Teklab 48'
1-0
1-1
65' Dennis Ayensa (Adnane Abid)
1-2
80' Ewoud Pletinckx
1-3
90+7' Dennis Ayensa (Pen)
Date: 04/04/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 1
Guidé par un grand Adnane Abid, le Standard met fin à sa série de 30 matchs sans victoire en Play-Offs 2 !
Loïc Woos
Loïc Woos depuis le King Power at Den Dreef
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Guidé par un grand Adnane Abid, le Standard met fin à sa série de 30 matchs sans victoire en Play-Offs 2 !
Photo: © photonews

Emmené par la prestation cinq étoiles d'Adnane Abid, le Standard s'est imposé sur la pelouse de Louvain, ce samedi. La série de trente matchs sans victoire des Rouches en Play-Offs 2 est désormais terminée !

C’est privé de Matthieu Epolo (RD Congo), Steeven Assengue, Marlon Fossey et Teddy Teuma (blessés), et en s’étant séparé d’Alexandro Calut, Boli Bolingoli, Léandre Kuavita et Thomas Henry que le Standard se déplace sur la pelouse du Louvain de Felice Mazzù, ce samedi (18 h 15), dans le cadre de la première journée des Europe Play-Offs.

Au rayon des compositions, c’est donc Lucas Pirard qui reprend place dans les buts, tandis que la défense reste intacte. Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra est préféré à Ibrahim Karamoko, qui souffre d’une petite pubalgie, tandis que le trio Adnane Abid, Rafiki Saïd et Timothé Nkada est aligné en attaque. Enfin, notons l’absence des supporters liégeois, qui contestent le trop faible quota de places leur ayant été alloué.

Mieux en place qu’OHL, le Standard manque l’ouverture du score

C’est sur un véritable rythme de Play-Offs 2 que débute cette rencontre. Dans un Den Dreef Stadion également déserté par une certaine partie du public local, les premières minutes sont un round d’observation lors duquel le Standard met le nez à la fenêtre en contre-attaque, notamment grâce aux bonnes déviations de Nkada.

Mais comme souvent, cette saison, les Rouches font preuve d’imprécision dans le dernier geste malgré de jolis mouvements. Après une récupération de Lawrence et un centre d’Abid, Nielsen est le premier à cadrer une frappe, mais en plein sur Prévot (24e).

C’est une bonne dizaine de minutes plus tard que les hommes de Vincent Euvrard se procurent la plus grosse opportunité du premier acte. Bien alerté par Abid, Rafiki Saïd met Pletinckx dans le vent, mais choisit probablement le mauvais côté au moment de tenter sa chance en face-à-face et voit sa tentative contrée par le même Pletinckx, revenu par miracle (38e). Le score reste donc de 0-0 jusqu’au repos.

Le Standard surpris en début de seconde période

Mieux en place que son adversaire du jour, le Standard n’a cependant pas concrétisé ses occasions du premier acte, ce qui coûte souvent cher dans un match de football. Peu après la reprise, Siebe Schrijvers profite du pressing trop tardif d’Ilaimaharitra et Homawoo pour alerter Teklab dans le dos. L’ailier germano-érythréen passe devant Mortensen, qui ne le suit pas, et trompe Pirard pour ouvrir le score (1-0, 48e).

Surtout dangereux via des transitions rapides, le Standard peine dans le dernier geste et ne profite même pas des cadeaux de la défense louvaniste. Prévot se troue totalement et donne le ballon à Saïd, qui réussit l’une de ses seules bonnes actions de la rencontre en le glissant à Nkada dans la foulée. Le Français arme en un temps, mais le portier d’OHL se rattrape dans la foulée en réalisant une superbe parade (55e).

À l’heure de jeu, Vincent Euvrard réalise un double changement et fait monter Ayensa et Nguene à la place de Saïd et Nkada. Un choix qui va directement porter ses fruits, puisque cinq minutes plus tard, l’insatiable Abid profite de la remontée de balle de Nielsen pour servir le néo-international iranien, qui trompe Prévot d’une superbe reprise décroisée de la tête et égalise assez méritoirement pour les Rouches (1-1, 65e).

Homme du match, Adnane Abid offre les trois points au Standard

Un but mérité, qui encourage les hommes de Vincent Euvrard à repartir vers l’avant. Ils doivent cependant rester prudents derrière, car ils doivent premièrement s’en remettre à Pirard, qui intervient sur une reprise de la tête de Pletinckx (70e) pour rester à la hauteur de leur adversaire.

Mais ensuite, le Standard parvient à faire la différence et à prendre les commandes pour la première fois grâce à ses hommes forts de la rencontre. Depuis le côté droit, Nielsen adresse un centre à Abid, qui ponctue sa superbe prestation personnelle par un but, juste avant de céder sa place (1-2, 80e). Le meilleur match du Verviétois sous les couleurs du Standard.

Avec Ibrahim Karamoko pour densifier l’entrejeu et Mohamed El Hankouri pour apporter du liant en phase offensive, le Standard aborde les dernières minutes avec prudence, et tient bon jusqu’au coup de sifflet final. Il se permet même d'inscrire le 1-3 dans les derniers instants, sur penalty, via Dennis Ayensa, qui se fait justice lui-même après avoir été servi dans la profondeur par Lawrence (1-3, 90+5e).

Sans briller, les Rouches décrochent trois points qui leur permettent de suivre le rythme imposé par Genk, vainqueur de l’Antwerp vendredi. La série de 30 matchs sans victoire du Standard en Play-Offs 2 est terminée !

Les compositions

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OH Louvain OH Louvain
Prévôt Maxence Andre 90' 6.1 7
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 16/43 (37.2%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Dussenne Noë 86' 6.7 6
  • Précision des passes: 40/48 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Verstraete Birger 67' 5.9 6
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Verlinden Thibaud 90' 6.5 6
  • Précision des passes: 15/23 (65.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Schrijvers Siebe A 77' 6.7 5
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Maziz Youssef 76' 6.9 6
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Passes clés: 4
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 4/10 (40%)
Plus de stats
Teklab Henok 90' 7.8 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ikwuemesi Chukwubuikem 67' 6.5 6
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 90' 6.9 6
  • Précision des passes: 42/49 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Akimoto Takahiro 90' 5.9 5
  • Précision des passes: 34/51 (66.7%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Nyakossi Roggerio 90' 6.9 6
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Banc
Leysen Tobe 0'  
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 23' 6.1 5
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
Plus de stats
Karim Traoré Abdoul 4' 6.3  
Plus de stats
Vaesen Kyan 23' 6.4 5
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lakomy Lukasz 14' 5.7 5
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
Plus de stats
Maertens Mathieu 13' 5.8 5
Plus de stats
Kayo Bryang 0'  
Opoku Davis 0'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.7 6
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/23 (26.1%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.9 6
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Bates David 90' 6.8 6
  • Précision des passes: 29/37 (78.4%)
Plus de stats
Homawoo Josué 90' 6.3 6
  • Précision des passes: 28/39 (71.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/9 (0%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.4 6
  • Précision des passes: 14/22 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper 81' 6.9 6
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 88' 6.1 6
  • Précision des passes: 38/50 (76%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.2 7
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Abid Adnane A 81' 7.6 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Passes clés: 6
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
NKada Timothée 60' 6.2 5
  • Précision des passes: 3/8 (37.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Said Rafiki 61' 6.9 6
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 0'  
Mehssatou Nayel 2' 6.6  
Plus de stats
Ayensa Dennis ⚽ ⚽ 30' 8.2 7
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
René Mitongo 0'  
Karamoko Ibrahim 9' 6.5  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nguene Bernard 29' 6.4 6
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
El Hankouri Mohamed 9' 6.5  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Dierckx Daan 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
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présentation (du match)

À quel visage des Rouches aura-t-on droit ? Suivez OHL - Standard en direct commenté (18h15)

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04/04

Comment le Standard va-t-il aborder ces Europe Play-Offs ? Premier élément de réponse ce samedi à Louvain. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi
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