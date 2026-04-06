"Incompréhensible" : Kevin Van Den Kerkhof se sent lésé après la défaite des Zèbres

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Photo: © photonews

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Kevin Van Den Kerkhof était évidemment déçu au micro de DAZN après la défaite du Sporting de Charleroi face à Westerlo (2-0). Le Carolo est revenu sur l'expulsion d'Étienne Camara, qu'il estime "incompréhensible".

À l'heure de jeu, après une faute sifflée en faveur de Charleroi, Etienne Camara, déjà averti quelques minutes avant, a protesté auprès de M. Verboomen et a reçu un deuxième carton jaune. L'arbitre a reconnu après la rencontre qu'il s'agissait d'une erreur d'avoir expulsé le Français.

Kevin Van Den Kerkhof se sent lésé : "Le rouge de Camara est incompréhensible. Après le tacle, Camara dit à l'arbitre que c'est la même faute que celle qui lui a valu un carton. Et M. Verboomen a sorti le rouge."

Une pénalité énorme pour Charleroi, qui n'a jamais su revenir dans le match. "Si chaque arbitre fait la même chose, il y aura des rouges chaque semaine. Cela nous pénalise, il a tout de même reconnu son erreur à la fin du match", a-t-il souligné. "C'est chaque fois un peu contre nous. Notre match a été frustrant, nous nous sommes créé beaucoup d'occasions et nous ne méritons pas de perdre. Ils ont été efficaces dans les deux rectangles, pas nous." 

"Une bonne mentalité"

L'arrière droit voit malgré tout déjà vers l'avenir : "Il reste beaucoup de matchs, nous avons la capacité de faire de bonnes choses. Cela va sourire au bout d'un moment, nous avons eu une bonne mentalité ce soir."

Lire aussi… Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement
Kevin Van Den Kerkhof a disputé 83 minutes dans cette rencontre. À la 83e minute de jeu, il a été remplacé par Filip Szymczak alors que le score était déjà de 2-0.

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