Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match"

Vincent Euvrard était satisfait de la prestation de ses joueurs, mais déçu du résultat final du Standard, battu sur sa pelouse face à Westerlo, ce samedi soir. Voici l'analyse que le T1 des Rouches a livrée en conférence de presse.

Westerlo a mis fin à la série de sept matchs sans défaite du Standard, ce samedi soir. Un revers contraignant pour les Rouches, qui pourraient déjà laisser filer Genk dans la course à la septième place malgré une prestation intéressante sur le plan global. C'est aussi ce qu'estimait Vincent Euvrard lors de son analyse, en conférence de presse.

"On mérite plus et on doit se récompenser pour ce match. On ne doit pas le perdre, et on le perd parce qu’on n’a pas été assez efficaces sur nos occasions et parce qu’on n’a pas bien défendu, notamment sur les phases arrêtées où l’on est habituellement très stables. On encaisse sur une phase arrêtée pour nous, puis sur une phase arrêtée pour eux avec une énorme erreur de marquage."

"Pour le reste, sur le plan offensif, je suis très content. Dès la première mi-temps, on était bien dans le match. Il n’y a eu qu’une erreur individuelle avec la passe de Bates vers Lucas Pirard, qui a dû réaliser quelques parades. On était bien au ballon, avec quelques sorties de balle intéressantes, le but annulé, le poteau, la grosse occasion de Saïd, puis on reprend bien après la pause avec une nouvelle grande occasion. Si tu marques celle-là, tu relances le match", regrette le T1 des Rouches.

Vincent Euvrard satisfait de la prestation du Standard, mais déçu du résultat

"Ensuite, on prend un carton rouge et là, je dois dire chapeau aux joueurs pour la mentalité et la qualité après avoir été réduits à 10, avec le magnifique but de Timothé (Nkada) et d’autres occasions. Il fallait au moins prendre un point, voire les trois car je pense que c’était possible, mais on encaisse sur corner et ça devient très difficile."

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Et Vincent Euvrard de résumer : "Je suis très content de la manière avec laquelle on s’est présentés offensivement et de la prestation, très malheureux de la manière avec laquelle on a défendu et, forcément, du résultat." Le Standard devra relever la tête à Charleroi, la semaine prochaine.