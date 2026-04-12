🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

Le Standard n'a pas transformé l'essai à la maison ce samedi, et s'est incliné face à Westerlo. Les choses auraient pu prendre un tout autre tour si Rafiki Saïd n'avait pas manqué l'immanquable.

Quel visage aurait montré le Standard en seconde période si Rafiki Saïd avait cadré son envoi dix minutes avant la pause ? On ne le saura jamais. Mais le Comorien a véritablement manqué l'immanquable et une énorme occasion de remettre le Standard et Westerlo à égalité.

Alors que les Rouches étaient menés et en grande difficulté, un contre mené à toute allure par Dennis Ayensa permet à Rafiki Saïd de se retrouver seul devant les buts vides, Jungdal étant sorti devant l'international iranien. Saïd n'avait plus qu'à la pousser au fond.

Un raté qui a tout changé pour le Standard

La suite, on la connaît donc : un énorme raté, qui fait le tour des réseaux sociaux. Et une défaite (1-2) à la maison, qui gâche l'entrée en matière réussie du Standard la semaine passée dans ces Europe Playoffs. Les Rouches ont l'art de se tirer une balle dans le pied...

Avec cette victoire, le KVC Westerlo prend trois points d'avance sur le Standard. Le Racing Genk peut de son côté en prendre 4 en cas de victoire face à OHL ce dimanche (16h).