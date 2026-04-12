Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

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Photo: © photonews

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Arthur Piedfort n'était pas aussi satisfait que son entraîneur, Issame Charaï, après la victoire de Westerlo au Standard. Le T1 campinois s'est réjoui de la performance, tandis que le milieu de terrain pointait les trop nombreuses pertes de balle.

Issame Charaï a vu son équipe mettre fin à une série de sept matchs sans défaite du Standard. C'est donc naturellement satisfait que l'entraîneur campinois s'est présenté en conférence de presse. "Je suis très heureux de notre prestation. Nous avons bien débuté, en enchaînant les occasions. La contre-attaque qui nous permet d'ouvrir le score après leur corner faisait également partie de notre plan de jeu. Ensuite, nous avons continué à créer des occasions, nous nous en sommes procuré une dizaine, ce qui constitue un record pour nous."

Des propos qui contrastent avec ceux de son milieu de terrain, Arthur Piedfort. Pourtant auteur d'une belle prestation, le joueur de 21 ans n'a visiblement pas été entièrement satisfait par le collectif, et n'a pas manqué de le faire savoir dans la zone mixte de Sclessin.

"Nous ne devrions pas être satisfaits de notre performance aujourd'hui. Comme la semaine dernière, dès que nous perdons le ballon, ils deviennent dangereux en contre-attaque. Nous devons être plus réalistes dans notre jeu. Nous en sommes encore responsables aujourd'hui. Heureusement, nous avons pris les trois points. Nous avons mieux géré le placement et avons eu la possession du ballon."

Arthur Piedfort pas aussi satisfait qu'Issame Charaï

Des propos bien différents de ceux de son entraîneur, donc. Questionné sur le sujet en conférence de presse, Issame Charaï n'y a toutefois pas vu le moindre problème.

Lire aussi… 🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide
"Je suis ravi qu'il soit aussi exigeant, c'est une saine ambition et cela montre à quel point nous avons progressé. Notre force réside dans un pressing haut et rapide, et la plupart des équipes se font prendre en hors-jeu face à nous, ce sont donc nos atouts."

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