Surclassé, le Club de Bruges a tout perdu en 45 minutes

Le Club de Bruges avait tout en main pour s'assurer un avenir européen assez serein mais au final les champions de Belgique en titre sont passés au travers contre une excellente équipe de Leipzig.

La donne était simple pour le Club de Bruges: prendre un point pour encore jouer l'Europe au printemps prochain. Cependant, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le champion de Belgique en titre a gâché sa campagne européenne.

Tout d'abord, à l'annonce des équipes. Philippe Clement s'essaie à un 3-4-2-1, avec Mata en DC, Sowah sur le flanc gauche, pas de Rits ni de Vormer, Van Der Brempt à droite alors que Lang et De Ketelaere sont chargés de soutenir Dost. Cela fait beaucoup trop de changements, même contre une équipe décimée par le Covid et les blessures et qui s'est déplacée sans son coach.

© photonews

Dès les premières secondes, on sent de la nervosité chez les Brugeois, mais aussi que les joueurs se cherchent, et ne savent pas comment sortir du contre-pressing allemand. Les premières frappes se succèdent, via Mukiela et Angelino, mais le cadre n'est pas trouvé. Brobbey va alors profiter d'une énorme erreur de Hendry et de Nsoki pour se présenter face à Mignolet. Il frappe sur le Diable Rouge, mais Nkunku suit et marque dans le but vide (12', 0-1).

Panique à bord, car en cas de deuxième but allemand, le goal-average particulier serait en défaveur du Club. Et bien celui-ci va tomber après une grosse séance de pressing: Sowah veut se mettre sur son gauche pour dégager, se fait prendre la balle par Brobbey et lui frappe dans le pied: penalty. Forsberg ne tremble pas (18', 0-2), au contraire de tout le Jan Breydel.

Et les actions offensives de Bruges? Totalement inexistantes. Il faut attendre la 25ème pour voir Sowah déborder sur la gauche et centrer pour Dost, qui ne trouve que le corner. Dans la foulée, le 3ème but tombe après un centre d'Angelino pour André Silva. Nsoki oublie de sauter, pas l'attaquant qui ajuste Mignolet (26', 0-3). Bruges est dans le noir complet, et juste avant la pause, Forsberg ajuste parfaitement Mignolet après une promenade à l'entrée du rectangle (45', 0-4).

Après la pause, les changements, du moins dans les noms présents sur la pelouse. Rits et Ricca montent, Nsoki et Dost sont sacrifiés. Rits se met en évidence quelques minutes après son entrée, mais sa frappe est contrée. Par contre, Mignolet doit encore sortir le grand jeu sur une frappe de Nkunku et deux de André Silva. Le match est dans un faux-rythme: il est vrai que les Allemands n'ont rien à gagner à jouer de manière offensive et le Club, malgré un changement de système et le retour au 4-3-3 en seconde période, n'y arrive pas. Dans les arrêts de jeu, Nkunku, l'un des meilleurs hommes sur la pelouse, fixe les chiffres (90'+3, 0-5).

Les hommes de Philippe Clement s'inclinent donc et devront, lors de la dernière journée, faire mieux que Leipzig pour terminer à la troisième place du classement et donc accéder à l'Europa League. Autrement dit, il faudra au minimum prendre un point au Parc des Princes contre des Parisiens qui sont déjà qualifiés et qui ne peuvent plus terminer à la première place.