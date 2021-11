Le RB Leipzig n'a fait qu'une bouchée du Club de Bruges : "C'était une brillante performance"

Le Club de Bruges a sombré ce mercredi soir contre le RB Leipzig (0-5) lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Le champion de Belgique se retrouve en bas du classement et voit s'éloigner les chances de continuer le rêve européen.

Le RB Leipzig a broyé le Club de Bruges (5-0). Ce large succès, marqué par les doublés de Nkunku et Forsberg, permet aux Allemands d'espérer voir l'Europa League. "C'était une brillante performance, je suis tellement fier de l'équipe", a confié Emil Forsberg à l'issue de la rencontre. "Nous avons appliqué notre plan de jeu à la lettre. Ce n'est pas tous les jours que l'on marque quatre buts en une mi-temps, mais nous le méritions. Maintenant, nous avons un dernier match important contre Manchester City", a souligné le Suédois.

Même son de cloche du côté d'André Silva, auteur d'un but. "Nous avons tout donné dès la première minute et nous avons travaillé dur pour obtenir ce résultat. Nous avons mérité de gagner 0-5. C'est toujours agréable de marquer en Ligue des champions, c'est une sensation incroyable. Mais c'est toute l'équipe qui mérite des éloges pour sa performance. Maintenant, nous avons la possibilité de terminer troisième et nous voulons la saisir", a lâché le Portugais.