Simon Mignolet: "Toute l'équipe avait imaginé un autre scénario"

Simon Mignolet est l'un des rares Brugeois à être venu s'exprimer au micro et en conférence de presse.

Simon Mignolet a une nouvelle fois pris 5 buts à domicile, pour la deuxième fois lors de cette campagne de Ligue des Champions. Le gardien des Diables Rouges a essayé d'expliquer la rencontre de son équipe.

"Nous avons très mal commencé", a déclaré Mignolet en conférence de presse. "On prend un but rapidement, puis il y a ce penalty. Lorsqu'à la mi-temps tu es mené 0-4, tu n'existes plus dans la rencontre."

De fait, la deuxième période l'a bien démontré, car sans quelques arrêts de l'ancien de Liverpool, le score aurait pu être très très sévère. Comme il le dit, et bien évidemment, personne au Club n'avait imaginé une telle rencontre. "Nous avions imaginé un autre scénario. Nous devons maintenant analyser ce qui n'a pas été. C'est dans ce genre de situation que nous devons apprendre et corriger pour le prochain match. Tout le monde va devoir y aller à fond lors du prochain match".

Avec son expérience, Mignolet sait que ce ne sera pas simple: "C'est la première fois, pour certains jeunes, qu'ils se trouvent dans cette situation. Cependant, il ne sert à rien de parler, il faut agir. Nous devons retrouver une bonne dynamique avec un résultat positif. Il nous reste le match à Paris, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer".

En effet, un meilleur résultat que Leipzig lors de la dernière journée et Bruges verra le printemps européen. Mais pour cela, il faudra que Leipzig ne gagne pas.