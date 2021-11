Philippe Clement est fataliste: "Nous ne sommes pas sur une bonne dynamique"

Le Club de Bruges a pris une sacrée claque ce mercredi soir en Ligue des Champions, et Philippe Clement met le doigt où ça fait mal.

Après un très bon début de campagne, le Club de Bruges a pris l'eau lors des trois dernières rencontres de Ligue des Champions. 5 buts encaissés contre City, 4 en Angleterre et une nouvelle fois 5 au Jan Breydel. Du coup, au lieu d'avoir une belle dernière rencontre à jouer au Parc des Princes en étant déjà qualifié, Bruges va jouer au PSG avec les yeux rivés sur Livescore.

En conférence de presse, Philippe Clement a tenu à expliquer la mauvaise performance de ce mercredi soir, du moins il a essayé: "C'est difficile d'expliquer ce résultat. On n'a pas bien commencé le match, on a perdu tous les duels, et à cause de cela on a perdu la confiance, tant dans les duels qu'en possession de balle. En plus, on encaisse vite trois buts et on tombe, et on tombe tous ensemble".

Après la pause, il y a eu un mieux, mais.... "On a pu parler dans le vestiaire, et les joueurs ont eu une réaction dans les duels, et en possession c'était mieux, mais pas assez pour être de retour dans le match. Avec 0-4 au score, c'est impossible... Il faut vraiment dire que nous ne sommes pas dans une bonne dynamique pour le moment, c'est à nous de réagir en tant que groupe, staff et joueurs, et dès ce dimanche à Genk".

Là non plus, ce ne sera pas simple.