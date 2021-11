Kevin Kampl aux anges : "Ce fut un véritable festival en première mi-temps"

Le Club de Bruges a sombré ce mercredi soir contre le RB Leipzig (0-5) lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Le champion de Belgique se retrouve en bas du classement et voit s'éloigner les chances de continuer le rêve européen.

Déjà privé de Yussuf Poulsen et Dani Olmo, blessés, le RB Leipzig avait dû se passer aussi de Jesse Marsch et Peter Gulacsi pour le match de Ligue des champions à Bruges, mercredi. L'entraîneur et le gardien du club allemand avaient été testés positifs au Covid-19. "Nous voulions montrer à l'entraîneur et aux gars qui n'ont pas pu être là ce soir qu'ils peuvent compter sur nous. Ce fut un véritable festival en première mi-temps. La façon dont nous nous sommes poussés les uns les autres à chaque instant était incroyable - je n'ai pas été témoin de cela très souvent. C'était une superbe performance, qui nous libère en ce moment", a confié Kevin Kampl à l'issue de la rencontre.

"Josep Martínez nous a donné un vrai sentiment de sécurité à l'arrière et il était bon sur les ballons aussi. Brian Brobbey a été très fort en attaque, il a bien gardé le ballon et s'est bien projeté vers l'avant. Je suis ravi pour eux deux qu'ils aient été capables de réaliser de telles performances lorsqu'ils ont été sollicités. Cela témoigne de leur qualité", a conclu le médian.