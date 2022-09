Le Club de Bruges atomise le FC Porto !

Le Club Bruges se déplaçait à Porto ce mardi lors de la deuxième journée du groupe B de la Ligue des Champions

Après sa belle victoire contre le Bayer Leverkusen (1-0), le Club de Bruges avait à coeur de confirmer à Porto, un déplacement périlleux. En effet, aucun club belge ne s'est imposé à l'Estádio do Dragão. Les Portugais devaient absolument se racheter devant leur public après la défaite contre l'Atlético Madrid (2-1) la semaine dernière. Sergio Conceiçao devait se passer des services de Taremi (suspendu). Côté brugeois, Carl Hoefkens pouvait compter sur l'ensemble de ses troupes, hormis Mata (blessé).

Après quelques tirs non cadrés de Porto, le Club prennait les commandes de la rencontre au quart d'heure de jeu. Accroché dans la surface par Joao Mario, Jutgla se faisait justice sur penalty face à Diogo Costa (15e), 0-1. Les locaux réagissaient, mais Bruges était vigilant face aux transitions offensives portugaises à l'image de ce un contre un d'Otavio gagné par Mignolet (23e). Les Brugeois dominaient ensuite des Dragons inoffensifs et avaient même l'opportunité de faire le break, mais Vanaken (41e) et Skov Olsen (42e) croquaient leurs frappes.

© photonews

En seconde période, Sergio Conceiçao effectuait deux changements afin de relancer son équipe à la peine. Mais les Blauw en Zwart faisaient le break via un plat du pied de Sowah (47e), 0-2. À la réception d'un bon centre de Meijer, Skov Olsen tuait la rencontre en plantant le troisième but des Brugeois (52e), 0-3. Porto tentait de réagir, mais se heurtait face à la solide défense brugeoise. Mignolet se montrait intraitable comme cet arrêt décisif sur cette tête de Namaso en fin de rencontre (80e). Onyedika avait la possibilité de couler Porto, mais son tir allait heurter le poteau adverse (87e). Bien servi par Nielsen, Nusa marquait ensuite le quatrième but brugeois (89e). Le score ne bougeait pas, Bruges s'imposait 0-4 à Porto !

© photonews

Grâce à ce succès, le Club de Bruges enchaîne un deuxième succès de suite en Ligue des champions et compte 6 points sur 6. Les Gazelles prennent la première place du groupe B après la victoire du Bayer face à l'Atlético Madrid.

FC Porto : Diogo Costa, Joao Mario (Namaso 46e), Pepe, Carmo, Zaidu (Wendell 76e), Uribe, Eustaquio, Otavio (Borges 61e), Pepê, Galeno (Veron 61e), Evanilson (Martinez 46e)

Club de Bruges : Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla (Boyata 65e), Meijer (Sobol 75e), Skov Olsen (Yaremchuk 71e), Onyedika, Nielsen, Vanaken, Sowah, Jutgla (Nusa 75e)

Arbitre : Anastasios Sidiropoulos

Avertissement : Joao Mario (14e), Carmo (77e) ; Onyedika (19e), Odoi (27e), Nielsen (45e+1), Sylla (54e)

But : Jutgla (15e pen), Sowah (47e), Skov Olsen (52e) et Nusa (89e)