🎥 Revivez en vidéo l'incroyable succès de Bruges à Porto

La victoire des Blauw en zwart en a surpris plus d'un ce mardi soir en Ligue des champions.

Pas un, pas deux, pas trois mais bien quatre buts marqués pour le FC Bruges ce soir à Porto lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

Une véritable démonstration offensive et défensive des Brugeois lors d'un déplacement périlleux. Jutgla, Sowah, Olsen et Nusa sont les buteurs du jour pour l'équipe belge qui, désormais, parade en, tête de son groupe devant l'Atlético de Madrid, Leverkusen et Porto.