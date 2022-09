Les joueurs du Club de Bruges ont fêté leur victoire "historique" dans un bar de Porto

Les Blauw en Zwart le méritaient bien, après un tel exploit !

Interviewé par Het Laatste Nieuws, le capitaine du Club de Bruges Hans Vanaken a expliqué comment lui et ses coéquipiers ont fêté la superbe victoire face au FC Porto en Ligue des Champions (0-4). "Nous avons pris un verre dans la salle où nous avons mangé. Ensuite, nous sommes allés au bar avec un certain nombre de personnes pour y boire un verre tranquillement. Nous ne sommes pas arrivés très tard car nous avons dû partir tôt pour le vol de retour. Mais on s'est régalé."

Vanaken a ensuite livré son sentiment sur cette rencontre et cette victoire éclatante. "Nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Cela avait du sens. 0-4 sur Porto est un gros résultat. C'est historique. Mais ce n'est que plus tard que nous nous rendrons vraiment compte que nous avons joué un match incroyable. A partir de demain, l'accent sera mis sur le prochain match."

Comme à son habitude, le Diable Rouge est resté très sobre dans sa réaction et ne s'enflamme pas malgré le 6/6. "Nous ne prenons pas les choses à la légère. Si nous perdons deux fois contre l'Atlético, cela pourrait être complètement différent. Il est trop tôt pour dire que nous finirons dans les deux premiers du groupe. Mais on peut l'espérer."