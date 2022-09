Carl Hoefkens après une victoire historique : "Cela confirme notre progression"

Le coach du Club de Bruges était évidemment heureux après la victoire de son équipe au FC Porto (0-4) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. C'est la première fois qu'un club belge fait six sir six en C1.

Carl Hoefkens avait le scénario en tête. "Avant chaque match, vous faites un plan, mais les pièces du puzzle doivent s'assembler. Nous savions d'avance que nous pouvions obtenir un bon résultat ici. La conviction de mes joueurs est incroyablement perceptible dans ce groupe, vous l'avez également vu hier lors de la conférence de presse avec Olsen."

Hoefkens est resté remarquablement calme après chaque but. "J'essaie moi-même de rester concentré après un but et de laisser les émotions derrière moi. Je préfère observer les réactions des joueurs, du staff et des supporters. Ce n'est qu'après le coup de sifflet final que je ressens des émotions."

"Cela confirme notre progression. Le match à Louvain a été le point de bascule pour nous, depuis lors, vous remarquez que nous jouons vraiment notre propre jeu. Porto est arrivé aujourd'hui avec beaucoup d'agressivité et de qualité mais nous avons continué à jouer notre propre jeu. On pouvait voir qu'ils avaient des problèmes avec notre pressing. Ils sont et seront toujours une grande équipe pleine de qualité, j'ai beaucoup de respect pour eux", a conclu Hoefkens.