Ferran Jutgla homme du match : "Hans Vanaken m'a laissé tirer le penalty"

L'attaquant espagnol a inscrit le premier but du Club de Bruges lors de la large victoire des Blauw en Zwart au FC Porto (0-4) mardi soir dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Ferran Jutgla réalise des débuts plus qu'intéressants avec le Club de Bruges. L'Espagnol a même été élu homme du match ce mardi soir lors de la victoire brugeoise contre le FC Porto. "Je suis très heureux pour les supporters du Club de Bruges qui ont voyagé jusqu'à Porto. Cette victoire est pour eux", a déclaré Ferran Jutgla à l'issue de la rencontre. "Je dois avoir des messages de mes parents maintenant, je suis impatient de décrocher mon téléphone et de leur parler. J'en suis extrêmement heureux. Il y a un an, il était difficile d'imaginer que je me trouverais ici aujourd'hui. C'est un moment très émouvant pour moi, j'ai dû travailler dur pour en arriver là."

Jutgla a été décisif avec un but et une passe décisive. C'est lui qui a tiré le penalty pour le Club de Bruges à la surprise générale. "J'ai pris ce ballon parce que j'avais beaucoup de confiance. J'étais allé demander la permission à Hans et il a approuvé", a déclaré l'Espagnol.