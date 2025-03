En quête d'un exploit, le Club de Bruges vit finalement un cauchemar face à Aston Villa...

Après sa défaite 1-3 au Jan Breydelstadion contre Aston Villa, le Club de Bruges devait réaliser un exploit pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais ce dernier n'a finalement pas eu lieu. Les hommes de Nicky Hayen se sont inclinés sur le score de 3-0 en Angleterre.

Le Club de Bruges a démarré la rencontre avec beaucoup d'intensité. Les Blauw en Zwart ont rapidement dominé la possession. On l'a bien compris, leur objectif était d'ouvrir la marque rapidement !

À la 7e minute, Sabbe se crée la première occasion du match sur une frappe qui passe au-dessus. Deux minutes plus tard, Hans Vanaken s'impose dans les airs face à Tyrone Mings sur un centre d'Ardon Jashari, mais sa tête manque le cadre. Onyedika tente également sa chance à la 11e minute, mais sa tentative est repoussée.

Bruges est réduit à dix

Le match a ensuite commencé à tourner au cauchemar pour le club belge à la 16e minute de jeu. Kyriani Sabbe est expulsé après une faute sur Marcus Rashford, qui filait seul au but. Tielemans tente sa chance sur le coup franc qui suit, mais Mignolet récupère le ballon. Malgré cette infériorité numérique, les hommes de Nicky Hayen ont continué à dominer ! Ce qui ne semblait visiblement pas gêner les Villains... Une frappe de Chemsdine Talbi à distance à la 35e est notamment à noter.

Les Anglais se créeront tout de même finalement deux possibilités en fin de première période. Une tentative de lob de Watkins, suite à une perte de De Cuyper à la 40e minute, et une frappe de Marcus Rashford auraient bien pu permettre aux joueurs d'Unai Emery d'ouvrir le score, mais il n'en sera rien. Les 21 acteurs rentrent aux vestiaires sur un score vierge.

Une deuxième période qui vire au cauchemar...

Pour entamer la seconde période, le coach anglais décide de faire deux changements : Marco Asensio et Leon Bailey montent au jeu, Boubacar Kamara et Ollie Watkins sortent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces remplacements seront gagnants.

En effet, seulement 5 minutes après le début de la deuxième mi-temps, sur une passe décisive du Jamaïcain, l'Espagnol trompe Mignolet d'une reprise en un temps. Quelques instants plus tard, Ian Maatsen est oublié dans le rectangle. C'est 2-0 à la 57e.



Et même très rapidement 3-0... À la 61e, Asensio inscrit son deuxième but de la soirée sur une passe de Rashford qui place parfaitement un ballon en retrait dans la surface de réparation.

La messe est dite

Les Villains chercheront à alourdir le score dans la suite de la seconde période, notamment avec une frappe de Marcus Rashford et une autre de Youri Tielemans, mais Simon Mignolet s'interpose.

Le score restera finalement inchangé, et ce sont donc bien les Anglais qui poursuivront l'aventure dans la plus prestigieuse des compétitions. Sur l'ensemble des deux matchs, le club de Premier League s'impose avec cinq buts d'avance sur le score de 6-1. Aston Villa devra se mesurer au PSG en quart de finale.