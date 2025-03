"Je pense qu'on a montré qu'on peut jouer au même niveau" : déçu, Simon Mignolet réagit à l'élimination du Club de Bruges contre Aston Villa

Simon Mignolet a réalisé une prestation plutôt bonne malgré l'élimination du Club de Bruges en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi. Le gardien des Blauw en Zwart analyse la défaite de son équipe contre Aston Villa.

Le Club de Bruges est désormais officiellement éliminé de la Ligue des Champions. Après leur défaite sur le score de 3-0 au match retour face à Aston Villa, les hommes de Nicky Hayen quittent la plus prestigieuse des compétitions en s'inclinant 6-1 sur l'ensemble des deux matchs.

Suite à la défaite du match aller au Jan Breydelstadion (1-3), c'est un match très compliqué qui était au rendez-vous pour les Blauw en Zwart. "Je crois que même avant le match, ça s'annonçait difficile au vu du score. À nouveau, dans les 25 premières minutes, je trouve qu'on a montré qu'on peut jouer au même niveau", explique Simon Mignolet au micro d'Emiliano Bonfigli pour RTL Sports après la rencontre.

Les Brugeois avaient pourtant montré de l'envie dans ce début de première période en dominant les Villains : "Je crois qu'on était bien devant, malheureusement sur un long ballon, on encaisse une carte rouge. Puis ça devient difficile..."

Une seconde période très compliquée

Malgré l'explusion de Kyriani Sabbe, le portier belge y croyait toujours avant d'entamer la seconde période : "En effet, je crois que la première mi-temps, on a bien joué encore. On n'a pas donné beaucoup d'occasions à l'adversaire, seulement le coup franc. Et malheureusement, le premier but tombe trop tôt dans le match, parce que si ça reste 0-0 jusqu'à ce qu'il reste encore 10 minutes, on peut toujours jouer des longs ballons dans la boîte et tu ne sais jamais ce qui peut se passer avec un but."

"On n'a pas eu d'occasions car Aston Villa marque très tôt le deuxième, au moment où l'on est neuf sur le terrain. Il faut accepter. Et puis après le 2-0, on essaie de jouer encore, mais c'est très difficile," conclut Simon Mignolet.