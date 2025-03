Que c'est cruel : Bruges oublie de marquer le 2-1 contre Aston Villa... puis prend l'eau et se met en grande difficulté

Le Club de Bruges a atteint la pause sur un score de parité, puis été meilleur que son adversaire. Mais les Blauw & Zwart ont fini par manquer le but du 2-1... et par prendre l'eau sur de bêtes erreurs.

Les choses avaient bien mal commencé : à la 3e minute de jeu seulement, un excellent ballon de Youri Tielemans permettant à Mings de trouver l'ex-Genkois Leon Bailey qui plaçait au fond (0-1). La douche froide au Jan Breydel.

Bruges mettra un peu de temps à s'en remettre : Marcus Rashford force Mignolet à un bel arrêt au terme d'un contre (9e). Le break aurait été difficile à encaisser, mais ce sont bien les Gazelles qui vont réagir. Un splendide ballon de Jashari trouve Tzolis qui fixe son opposant et sert Maxim De Cuyper, dont la frappe en un temps trompe Martinez (12e, 1-1).

Les Blauw & Zwart seront à partir de ce moment bien plus en contrôle. Quelques éclairs de Bailey mettent le feu, mais Emiliano Martinez devra sauver Aston Villa devant Chemsdine Talbi bien trouvé sur un centre de De Cuyper (32e).

Bruges et Tzolis auront d'énormes regrets

La mainmise brugeoise continuera en seconde période. Onyedika envoie une lourde frappe dans les gants de Martinez (55e), avant d'être à la base d'un très beau contre que Jutgla ne parviendra pas à conclure (60e). Sans surprise, Unai Emery n'est pas satisfait et fait 4 changements après l'heure de jeu.

C'est l'un de ces entrants qui fera presque la différence : Marco Asensio, l'ex-Madrilène, reprend un centre qui force Mignolet à s'employer (68e). Pas le temps de gamberger : dans l'autre sens, un excellent ballon de Tzolis trouve la tête de Hans Vanaken... qui passe un cheveu à côté (69e).

Christos Tzolis lui-même sera ensuite trouvé sur un geste merveilleux de Vanaken, mais envoie le ballon largement au-dessus (75e). On pense inévitablement au scénario catastrophe... et il prendra forme. De la plus cruelle des façons, comme en clin d'oeil à la victoire du match aller sur une erreur rocambolesque.

Ainsi, un centre venu de la droite et signé Rogers force Brandon Mechele à un tacle risqué... qu'il envoie dans ses propres filets (1-2, 83e). C'est déjà dur ; cela ira ensuite de mal en pis quand Tzolis accroche bêtement Cash dans le rectangle après un contrôle manqué. C'est penalty, que Marco Asensio envoie au fond (88e, 1-3). Peut-être bien le coup fatal pour Bruges dans cette Ligue des Champions.

Bien sûr, il restera toujours l'espoir d'un nouvel exploit comme à Bergame : les Blauw & Zwart ont prouvé en être capables. Mais si l'aventure européenne doit s'arrêter là, ce sera la tête haute... malgré d'inévitables regrets vu la physionomie de ce match.