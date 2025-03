L'élimination mais le jackpot : voici le montant total que le Club de Bruges aura touché en Ligue des Champions

Sans surprise après le résultat du match aller, le FC Bruges a pris la porte ce mercredi en Champions League. Au terme d'une superbe campagne, les Blauw & Zwart auront tout de même bien renfloué les caisses.

Le Club de Bruges a fait honneur au football belge lors de cette première mouture "new look" de la Ligue des Champions. Terminant 24e de la phase de ligue, les Gazelles ont ensuite éliminé le redoutable Atalanta Bergame, vainqueur de l'Europa League l'année passée, avant de tomber en 8e de finale contre Aston Villa.

Un parcours réussi qui a rapporté énormément de points au coefficient du football belge... et énormément d'argent au FC Bruges. Le Nieuwsblad a ainsi calculé le jackpot total pour les Blauw & Zwart maintenant que leur élimination est actée suite au 3-0 subi au Villa Park.

Le Club avait d'ores et déjà remporté un montant de 49,29 millions d'euros à la suite de ses résultats en phase de ligue. La qualification pour les 8e de finale avait encore rapporté 11 millions d'euros supplémentaires, soit un total record de 60,29 millions d'euros.

En cas de qualification pour les quarts de finale, c'est un bonus de 12,5 millions d'euros qui aurait encore attendu les Brugeois. La Champions League 2.0 rapporte donc bien plus que dans sa formule précédente : Bruges avait atteint les 8e de finale il y a 2 ans et remporté 45,1 millions (mais avaient alors disputé moins de matchs, la phase de poules étant plus courte que la phase de ligue).

Notons qu'à toutes ces sommes, que le Nieuwsblad détaille et que nous reproduisons ci-dessous en intégralité, doivent encore s'ajouter les revenus des billets vendus et du merchandising, inévitablement assez élevés et qui couvrent largement les frais d'organisation et les primes payées aux joueurs.

Les sommes détaillées remportées par le Club de Bruges :

- Prime de départ en Ligue des Champions : 18 620 000 €

- Valeur estimée de la phase de ligue : 18 400 000 €

- Primes de matchs : 7 700 000 €

- Classement final de la phase de championnat : 3 575 000 €

- Bonus Top 24 : 1 000 000 €

- Prime 1/8 de finale : 11 000 000 €