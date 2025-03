Unai Emery très classe avec le Club de Bruges après sa large qualification en Ligue des Champions : "Les choses auraient pu se passer différemment"

Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, n'avait que des éloges pour le Club de Bruges après sa large victoire en Ligue des Champions. Malgré le 6-1 sur l'ensemble des deux matchs, l'Espagnol a estimé que les Brugeois avaient été un adversaire de taille.

C'est avec les honneurs que le Club de Bruges est tombé en 1/8es de finale de la Ligue des Champions. Battus 1-3 au match aller, les Blauw & Zwart devaient faire l'impossible au retour, mais ont perdu tout espoir après l'exclusion de Kyriani Sabbe dès la 17e minute. Malgré le score lourd de 6-1 sur l'ensemble des deux matchs, Unai Emery, le coach des Villans, a estimé que le FCB avait été un adversaire coriace, y compris au match retour.

Et particulièrement en première mi-temps, où Aston Villa a eu du mal à prendre le contrôle du match malgré la rapide supériorité numérique. "Même avec un homme en plus, nous n'avions pas une emprise totale sur le match", reconnaissait Emery en conférence de presse. "Le Club de Bruges a bien joué malgré notre pression. Ils nous ont vraiment donné du fil à retordre."

Unai Emery impressionné par le répondant du Club de Bruges

Pendant la pause, Emery a discuté avec ses joueurs de la manière dont ils pourraient avoir plus de contrôle. "Nous devions prendre nos responsabilités et jouer plus intelligemment", a-t-il expliqué. "Si nous avions joué à onze contre onze, je ne sais pas si nous aurions réussi à le faire. Cela montre à quel point le Club Bruges était fort."

Le coach espagnol a également exprimé son respect pour le match aller. Le Club aurait pu prendre les commandes, mais s'est écroulé en fin de match "Ils ont joué courageusement et avec une vision claire", a déclaré Emery. "C'était un combat où nous avons su profiter de nos moments, mais les choses auraient pu se passer différemment."

Beaucoup de respect pour les prestations du Club de Bruges"

Pour Nicky Hayen et son équipe, l'élimination est un coup dur, mais les compliments d'un grand entraîneur comme Emery montrent à quel point le Club Bruges a bien performé lors de cette campagne européenne. "Beaucoup de respect pour la manière dont le Club a joué", a conclu l'entraîneur d'Aston Villa.

Bruges peut désormais se concentrer sur le championnat belge et la finale de la coupe. Forts de cette expérience, ils espèrent bientôt rejouer un rôle important sur la scène européenne, dès la saison prochaine.