L'Union Saint-Gilloise est face à un défi de taille au Bayern Munich. Comment les joueurs réagiront-ils face à une telle adversité ?

David Hubert ne dispose pas d'un noyau complet pour cette rencontre de prestige : si Rob Schoofs est à nouveau disponible après avoir été malade lors des deux premiers matchs de 2026, trois absents sont à déplorer.

Deux d'entre eux sont sortis blessés contre Malines. Pour Thierno Barry, qui s'était tordu la cheville, un mince espoir demeure, mais le défenseur central ne s'est entraîné qu'individuellement. Il est donc assez improbable de le voir commencer ce soir. Ross Sykes et Fedde Leysen se battront donc pour une place à gauche de la défense.

Kevin Rodriguez, lui, n'a tout simplement pas fait le voyage en Bavière. Reste à savoir si David Hubert conservera un système à deux attaquants ou s'il n'optera que pour une seule pointe (Promise David) pour renforcer son entrejeu comme il l'a déjà fait.

À gauche, l'incertitude plane encore sur le nom du titulaire en l'absence d'Ousseynou Niang, qui rentre seulement aujourd'hui des festivités après la victoire du Sénégal à la CAN. Guilherme Smith a débuté les trois derniers matchs et ne s'en est pas mal tiré mais reste relativement inexpérimenté à ce niveau. Le titulariser présenterait toutefois l'avantage (par rapport à Louis Patris) de laisser Anan Khalaili sur son flanc droit, sa meilleure position.

Dans le camp d'en face, Vincent Kompany est privé de ses trois arrières droits : Konrad Laimer, Josip Stanisic et Sacha Boey sont blessés. Comme contre Leipzig, c'est Tom Bischof, milieu de terrain de formation, qui pourrait débuter à droite.

Les compositions probables :

Bayern Munich : Neuer - Bischof, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Union Saint-Gilloise : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Van de Perre, Rasmussen, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - David