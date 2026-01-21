Date: 21/01/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 7
Stade: Allianz Arena

L'Union est en Bavière pour y rencontrer le Bayern Munich. Une fameuse affiche pour les troupes de David Hubert.

Temps   5' 28" 
Scott Crabbé depuis Munich
7
 Long ballon vers Diaz
Il avait plongé dans le dos de Burgess, mais le ballon est trop long
4
 Scherpen à l'abordage
Nouveau centre vers Kane, qui reste au sol après le contact avec le gardien de l'Union
2
 Déjà une alerte pour l'Union
Le centre de Diaz est très dangereux, Scherpen s'interpose en deux temps
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Bayern Munich - Union SG: 0-0
21:00
 Les joueurs montent sur le terrain
Les supporters saint-gillois sont très en forme
20:13
 Pas d'Upamecano pour Vincent Kompany
Le Français est malade, remplacé par Kim Min-Jae aux côtés de Jonathan Tah. Pour le reste, on note la titularisation du petit prodige Lennart Karl (bourreau des Brugeois) en soutien d'Harry Kane.
19:56
 Hubert opte pour la stabilité
Malgré l'adversité, il conserve deux attaquants et Anouar Ait El Hadj en soutien. Guilherme Smith va disputer ses premières minutes en Ligues des Champions, Sykes est titulaire au détriment de Leysen
Bayern Munich (Bayern Munich - Union SG)
Bayern Munich: Manuel Neuer - Tom Bischof - Jonathan Tah - Min-Jae Kim - Raphaël Guerreiro - Aleksandar Pavlovic - Joshua Kimmich - Michael Olise - Lennart Karl - Luis Díaz - Harry Kane
Banc: Serge Gnabry - Leon Goretzka - Jamal Musiala - Alphonso Davies - Hiroki Ito - Sven Ulreich - Cassiano Kiala - Jonas Urbig - David Daiber

Union SG (Bayern Munich - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Promise David - Raul Florucz
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Mohammed Fuseini - Rob Schoofs - Louis Patris - Fedde Leysen
16:53
 Attention au carton jaune de trop
Ils sont cinq Unionistes sous la menace d'une suspension, et pas des moindres : Ousseynou Niang (qui ne jouera pas ce soir) , Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Promise David et Kamiel Van de Perre devront se méfier s'ils ne veulent pas manquer le match potentiellement décisif face à l'Atalanta
10:47
 Kompany à un problème à l'arrière droit
Le Bayern fait aussi face à trois absents, tous au même poste. Konrad Laimer, Sacha Boey et Josip Stanisic ne sont pas disponibles à l'arrière droit. C'est Tom Bischof, un milieu de terrain, qui pourrait dépanner comme face à Leipzig.
10:45
 Trois absents côté unioniste
Ousseynou Niang ne revient qu'aujourd'hui des festivités de la victoire du Sénégal à la CAN, Thierno Barry ne s'entraîne que de manière individuelle, tandis que Kevin Rodriguez n'a pas fait le voyage.
10:44
 La tâche s'annonce ardue
Le Bayern de Vincent Kompany est en forme étincelante. Même si le Rekordmeister a encaissé lors de ses trois matchs depuis la reprise, il a aussi inscrit 16 buts.
10:42
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Allianz Arena pour ce match tant attendu entre le Bayern Munich et l'Union Saint-Gilloise.

Bayern Munich Bayern Munich
Neuer Manuel  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Bischof Tom  
  • Tirs cadrés: 0/1
Tah Jonathan  
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
Kim Min-Jae  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Guerreiro Raphaël  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Passes clés: 1
Pavlovic Aleksandar  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Kimmich Joshua  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Olise Michael  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Karl Lennart  
Díaz Luis  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Kane Harry  
  • Tirs cadrés: 1/1
Banc
Gnabry Serge  
Goretzka Leon  
Musiala Jamal  
Davies Alphonso  
Ito Hiroki  
Ulreich Sven  
Kiala Cassiano  
Urbig Jonas  
Daiber David  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Mac Allister Kevin  
Burgess Christian  
Sykes Ross  
Khalaili Anan  
Zorgane Adem  
Van de Perre Kamiel  
Smith Guilherme  
Ait El Hadj Anouar  
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
David Promise  
Florucz Raul  
Banc
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Rasmussen Mathias  
Fuseini Mohammed  
Schoofs Rob  
Patris Louis  
Leysen Fedde  

présentation (du match)

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union
depuis Munich
| Commentaire
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise est face à un défi de taille au Bayern Munich. Comment les joueurs réagiront-ils face à une telle adversité ?

David Hubert ne dispose pas d'un noyau complet pour cette rencontre de prestige : si Rob Schoofs est à nouveau disponible après avoir été malade lors des deux premiers matchs de 2026, trois absents sont à déplorer.

Deux d'entre eux sont sortis blessés contre Malines. Pour Thierno Barry, qui s'était tordu la cheville, un mince espoir demeure, mais le défenseur central ne s'est entraîné qu'individuellement. Il est donc assez improbable de le voir commencer ce soir. Ross Sykes et Fedde Leysen se battront donc pour une place à gauche de la défense.

Kevin Rodriguez, lui, n'a tout simplement pas fait le voyage en Bavière. Reste à savoir si David Hubert conservera un système à deux attaquants ou s'il n'optera que pour une seule pointe (Promise David) pour renforcer son entrejeu comme il l'a déjà fait.

À gauche, l'incertitude plane encore sur le nom du titulaire en l'absence d'Ousseynou Niang, qui rentre seulement aujourd'hui des festivités après la victoire du Sénégal à la CAN. Guilherme Smith a débuté les trois derniers matchs et ne s'en est pas mal tiré mais reste relativement inexpérimenté à ce niveau. Le titulariser présenterait toutefois l'avantage (par rapport à Louis Patris) de laisser Anan Khalaili sur son flanc droit, sa meilleure position.

Dans le camp d'en face, Vincent Kompany est privé de ses trois arrières droits : Konrad Laimer, Josip Stanisic et Sacha Boey sont blessés. Comme contre Leipzig, c'est Tom Bischof, milieu de terrain de formation, qui pourrait débuter à droite.

Les compositions probables :

Bayern Munich : Neuer - Bischof, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Union Saint-Gilloise : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Van de Perre, Rasmussen, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - David

Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

16/01

Malgré un bilan historique en championnat, le Bayern Munich perd Konrad Laimer sur blessure. Un coup dur pour Vincent Kompany, qui doit aussi gérer une sanction de l'UEFA e...

L'Union outsider, mais pas battue d'avance au Bayern : "On s'est toujours battus contre plus riche que nous"

20/01 1

Avant de s'envoler pour Munich, le CEO de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans, a fait le point sur les chances de son équipe face au grand Bayern. L'Union se sait outs...

Trois absents pour l'Union face au Bayern : le plan de David Hubert face au Rekordmeister

20/01

L'Union Saint-Gilloise est à la veille du plus grand défi depuis son retour dans le football professionnel. David Hubert a préfacé le choc face au Bayern Munich en conféren...

Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

08:20 2

L'Union Saint-Gilloise est face à un défi colossal à l'Allianz Arena. Les hommes de David Hubert ne semblent disposer que d'une infime chance de l'emporter ; voici cinq rai...

"Nous devons être vigilants" : Vincent Kompany craint le piège de l'Union Saint-Gilloise

20/01

Mercredi soir, tous les amateurs de football belges allumeront leur télévision pour suivre la rencontre entre le Bayern Munich et l'Union Saint-Gilloise.

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20 1

Passer de l'Union Saint-Gilloise au Bayern Munich, Robert Dekeyser est le seul à l'avoir fait. Un cas unique...et ce n'est rien comparé à son après-carrière.

"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

07:20 1

Après le Club de Bruges, c'est l'Union Saint-Gilloise que Vincent Kompany retrouve en Ligue des Champions. De quoi réveiller sa fibre bruxelloise.

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40

L'Union Saint-Gilloise est face à un défi de taille au Bayern Munich. Comment les joueurs réagiront-ils face à une telle adversité ?

