L'Union outsider, mais pas battue d'avance au Bayern : "On s'est toujours battus contre plus riche que nous"

Avant de s'envoler pour Munich, le CEO de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans, a fait le point sur les chances de son équipe face au grand Bayern. L'Union se sait outsider, mais refuse de renoncer à ses ambitions.

Jour de voyage pour l'Union Saint-Gilloise, qui se rend à Munich pour affronter le Bayern ce mercredi soir en Ligue des Champions. Avant d’embarquer à l’aéroport de Zaventem, le CEO Philippe Bormans s’est exprimé sur cette rencontre et sur les chances de son équipe, qui sont certes faibles, mais pas inexistantes.

"Je pense que la mentalité est positive. L'Union est un club qui a toujours dû se battre contre des équipes beaucoup plus fortes, plus riches, avec des moyens plus élevés, mais ça n'a jamais fait une différence pour nous. Il y a quelques années, on était là pour aller à Liverpool, et finalement tout s'est bien passé."

"C'est vrai que quand on regarde les chiffres et les datas, ce match est peut-être celui où on a moins de chances. Mais c'est aussi les matchs que l'Union aime bien et le football doit toujours être joué."

L'Union ne s'avoue pas vaincue d'avance

L'Union est donc plus que jamais l'outsider de ce déplacement en Bavière, contre un ogre qui semble pratiquement invincible cette saison. Mais impossible n’est pas l’Union, et Philippe Bormans se rappelle notamment des déplacements au Bayer Leverkusen et à l’Union Berlin pour garder un minimum de confiance.

"Il ne faut jamais avoir peur dans le football. C'est une équipe qui a montré que c'est le top du top dans le Monde. C'est un honneur de jouer contre eux, mais il ne faut pas avoir trop peur et croire en nous, ce qu'on a toujours fait. Tout le monde sait que ce sera difficile, on ne doit pas le cacher, mais ce match doit être joué et les joueurs doivent en profiter de jouer dans ce stade, contre cette équipe. Ça va être quelque chose d'exceptionnel."

"Quand on pense aux matchs contre Leverkusen ou l'Union Berlin, ce sont des moments qu'on n'oublie pas. On a souvent croisé des clubs allemands, on s'est toujours bien amusé et j'espère que ce sera pareil. C'est le club du moment et ça nous rend très fiers d'être là. On ne doit pas avoir peur et prendre nos chances."

L'Union a encore besoin de trois points

Avec six points, l'Union est dos au mur en Ligue des Champions et aura besoin, au moins, d'une victoire lors de ses deux derniers matchs pour espérer rejoindre les barrages. Une situation qui donne des regrets ? Non, selon Philippe Bormans, qui préfère se concentrer sur chaque rencontre.

"Il ne faut pas avoir des regrets et regarder en avant. Il reste deux matchs, neuf points sera peut-être le minimum pour passer. On ne doit pas parler en avance, il restera un match après et on verra où on arrive. On ne regarde que match par match", a conclu le CEO de l'Union.

Suis Bayern Munich - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (21/01).

Champions League
Bayern Munich
Union SG

