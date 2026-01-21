Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

L'Union Saint-Gilloise est face à un défi colossal à l'Allianz Arena. Les hommes de David Hubert ne semblent disposer que d'une infime chance de l'emporter ; voici cinq raisons d'y croire.

Le Bayern a encaissé lors de tous ses matchs depuis la reprise

Certes, le Rekordmeister a marqué 16 buts derrière. Mais que ce soit contre Wolfsburg (8-1), Cologne (1-3) ou Leipzig (1-5), le Bayern a connu des premières mi-temps compliquées. Le score était de 1-1 contre les Loups à la demi-heure, Cologne et Leipzig ont même ouvert le score, avant que les Bavarois ne recollent respectivement dans le temps additionnel de la première mi-temps et en début de deuxième acte.

Vincent Kompany a perdu ses quatre derniers matchs face à l'Union Saint-Gilloise

Après l'avoir emporté 0-5 au Parc Duden en Coupe lorsque l'Union était encore en D1B, Vince the Prince a enchaîné quatre défaites de rang face aux Saint-Gillois. Vous objecterez qu'il a désormais plus de qualité à sa disposition comparé à des joueurs comme Isaac Khiese Thelin, Lisandro Magallan ou Bogdan Mykhaylichenko, qu'il avait aligné dans ces derbies bruxellois. Et on ne saurait vous donner tort. Constatons juste que jusqu'à preuve du contraire dans quelques heures, l'Union dispose depuis quelques années d'une philosophie de jeu qui a posé des problèmes au 'Kompany ball'.

Tout est possible sur 90 minutes

Nous n'irons pas jusqu'à utiliser le lieu commun voulant que les joueurs du Bayern ont deux bras et deux jambes comme ceux de l'Union. Mais sur 90 minutes, ce sport a déjà réservé quelques surprises. Même face à cette machine bavaroise. Qui aurait cru que Mayence (qui dispose d'un noyau valorisé, à quelques millions près, comme celui de l'Union), irait arracher le partage à l'Allianz Arena il y a un mois, allant jusqu'à mener 1-2 à cinq minutes de la fin ?

Promise David est en pleine confiance

S'il y a bien un joueur qui ne sera pas impressionné par le Bayern, c'est Promise David et son état d'esprit à la cool, sans complexe. Et cela tombe bien, il présente le profil qui pourrait justement faire mal à une équipe dominante positionnée si haut. Contre Newcastle, le Canadien avait attendu son heure pour partir en profondeur pendant toute la rencontre, jusqu'à se déconnecter des autres aspects du jeu et se faire remplacer. S'il a retenu la leçon, il pourrait faire mal en contre, dans ses rushs traditionnels.

L'Union a surpris plus d'une équipe en Ligue des Champions cette saison

Mis à part contre Newcastle, les Bruxellois ont mis tous leurs adversaires en difficultés. Sans parler des victoires au PSV et au Galatasaray, l'Inter aurait pu/dû se retrouver mené 2-0 après dix minutes au Lotto Park, Louis Patris a eu la balle de l'égalisation au bout du front sur le terrain de l'Atletico Madrid et Marseille a tangué comme rarement au Lotto Park, n'évitant l'égalisation que grâce à deux hors-jeux millimétrés signalés par le VAR.



Lire aussi… "L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"›

Autant d'arguments qui seront peut-être mis à la poubelle après quelques minutes par la puissance bavaroise. Mais après être passée à quelques secondes d'une descente en Promotion en 2013 sur le terrain de Leopolsburg, l'Union n'en est plus à un miracle près.