Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

Le Club de Bruges peut encore rêver d'une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Les Blauw en Zwart se sont imposés sur le score de 1-4 à Astana face au Kairat Almaty ce mardi.

Le Club de Bruges affrontait le Kairat Almaty, lanterne rouge de la phase de ligue de la Ligue des champions, à Astana ce mardi en fin d’après-midi (coup d’envoi à 16h30, heure belge). Un déplacement particulier pour les Blauw en Zwart, puisqu’ils ont effectué sept heures d’avion pour se rendre dans la ville kazakhe, pour un total de 5 400 km. Le climat était également rude, avec -15 degrés annoncés. Dans le stade couvert de l’Astana Arena, la température était cependant légèrement en dessous de 10 degrés.

Les hommes d’Ivan Leko se devaient de s’imposer après une semaine cauchemardesque. Les Brugeois se sont inclinés face à Charleroi en quarts de finale de la Coupe de Belgique (2-0) mardi et se sont inclinés face à la RAAL La Louvière (2-3) vendredi en championnat. Cette rencontre était d’autant plus importante parce que seul un succès permettait à Bruges de continuer à rêver d’une qualification pour les barrages. Avec quatre points au compteur en phase de ligue avant le coup d’envoi, le club belge savait qu’une victoire lors des deux derniers matches était impérative pour espérer disputer les barrages.

Les quinze premières minutes de jeu sont plutôt calmes. Aucune réelle occasion n’est à signaler des deux côtés. Le Club de Bruges met le pied sur le ballon, mais ne parvient pas encore à se montrer dangereux. Le Kairat couvre bien les espaces. Les Kazakhs ont d’ailleurs failli profiter d’une contre-attaque après un corner brugeois. Jorginho part seul vers le but défendu par Nordin Jackers, mais Carlos Forbs réalise un superbe retour (8e).

Le Club de Bruges ouvre le score

C’est à la 18e minute de jeu qu’a eu lieu le premier véritable danger du match. Mamadou Diakhon tente une frappe depuis son côté gauche. Malheureusement pour le Français, sa tentative termine sur le poteau. À la 32e minute de jeu, le Club de Bruges a finalement trouvé la faille dans un match où les Blauw en Zwart peinaient à se créer des occasions malgré une domination nette.

Sur un coup franc frappé par Hugo Vetlesen, le ballon lui revient sur le côté gauche. Le Norvégien centre alors dans la foulée. Le ballon est repoussé dans l’axe par le portier adverse et Aleksandar Stanković surgit pour fusiller le but kazakh.





Les Blauw en Zwart font le break avant la pause

Seulement six minutes plus tard, Bruges a ensuite fait le break. Kyriani Sabbe centre et trouve Joaquin Seys. Le latéral remet le ballon dans l’axe pour Hans Vanaken, qui reprend et double la mise. Les Blauw en Zwart passent même tout près du 0-3 juste avant la mi-temps, lorsque Carlos Forbs trouve Romeo Vermant sur centre, mais la tête du buteur passe à côté (45+2e). Bruges regagne les vestiaires avec un avantage de deux buts (0-2).

La seconde période a repris calmement. Les Blauw en Zwart continuent de dominer, mais il ne se passe pas énormément de choses. La première possibilité de ce second acte est intervenue à la 57e minute de jeu. Carlos Forbs s’infiltre et tente de trouver un coéquipier, mais il se retrouve finalement face au portier kazakh suite à une mauvaise relance de Dan Glazer. Le ballon est cependant repoussé.

Carlos Forbs et Mamadou Diakhon se montrent bien en jambes dans ce second acte, surtout le Portugais, qui est très mobile. Le Français trouve d’ailleurs son coéquipier dans l’axe avec une passe à ras de terre, mais Forbs se manque complètement et place le ballon au-dessus du but. Mais ce n’est que partie remise pour les Brugeois.

Romeo Vermant participe à la fête

À la 74e, Romeo Vermant plante le troisième but suite à une superbe accélération sur le côté gauche de Mamadou Diakhon, qui trouve le Diable Rouge d’un centre à ras de terre. Dix minutes plus tard, Hans Vanaken place un centre millimétré pour Brandon Mechele, qui conclut parfaitement de la tête. Adilet Sadybekov a réduit l’écart à 1-4 en toute fin de match sur une jolie frappe puissante, mais cela ne changera rien : Bruges s’impose au Kazakhstan.

Grâce à ce succès, Bruges peut encore rêver d’une qualification. Avec sept unités au compteur, il faudra pour ce faire s’imposer la semaine prochaine au stade Jan Breydel face à l’OM pour espérer participer aux barrages.