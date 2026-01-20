Date: 20/01/2026 16:30
Compétition: Champions League
journée: Journée 7
Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages
Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages
Photo: © photonews

Le Club de Bruges peut encore rêver d'une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Les Blauw en Zwart se sont imposés sur le score de 1-4 à Astana face au Kairat Almaty ce mardi.

Le Club de Bruges affrontait le Kairat Almaty, lanterne rouge de la phase de ligue de la Ligue des champions, à Astana ce mardi en fin d’après-midi (coup d’envoi à 16h30, heure belge). Un déplacement particulier pour les Blauw en Zwart, puisqu’ils ont effectué sept heures d’avion pour se rendre dans la ville kazakhe, pour un total de 5 400 km. Le climat était également rude, avec -15 degrés annoncés. Dans le stade couvert de l’Astana Arena, la température était cependant légèrement en dessous de 10 degrés.

Les hommes d’Ivan Leko se devaient de s’imposer après une semaine cauchemardesque. Les Brugeois se sont inclinés face à Charleroi en quarts de finale de la Coupe de Belgique (2-0) mardi et se sont inclinés face à la RAAL La Louvière (2-3) vendredi en championnat. Cette rencontre était d’autant plus importante parce que seul un succès permettait à Bruges de continuer à rêver d’une qualification pour les barrages. Avec quatre points au compteur en phase de ligue avant le coup d’envoi, le club belge savait qu’une victoire lors des deux derniers matches était impérative pour espérer disputer les barrages.

Les quinze premières minutes de jeu sont plutôt calmes. Aucune réelle occasion n’est à signaler des deux côtés. Le Club de Bruges met le pied sur le ballon, mais ne parvient pas encore à se montrer dangereux. Le Kairat couvre bien les espaces. Les Kazakhs ont d’ailleurs failli profiter d’une contre-attaque après un corner brugeois. Jorginho part seul vers le but défendu par Nordin Jackers, mais Carlos Forbs réalise un superbe retour (8e).

Le Club de Bruges ouvre le score

C’est à la 18e minute de jeu qu’a eu lieu le premier véritable danger du match. Mamadou Diakhon tente une frappe depuis son côté gauche. Malheureusement pour le Français, sa tentative termine sur le poteau. À la 32e minute de jeu, le Club de Bruges a finalement trouvé la faille dans un match où les Blauw en Zwart peinaient à se créer des occasions malgré une domination nette.

Sur un coup franc frappé par Hugo Vetlesen, le ballon lui revient sur le côté gauche. Le Norvégien centre alors dans la foulée. Le ballon est repoussé dans l’axe par le portier adverse et Aleksandar Stanković surgit pour fusiller le but kazakh.

Les Blauw en Zwart font le break avant la pause

Seulement six minutes plus tard, Bruges a ensuite fait le break. Kyriani Sabbe centre et trouve Joaquin Seys. Le latéral remet le ballon dans l’axe pour Hans Vanaken, qui reprend et double la mise. Les Blauw en Zwart passent même tout près du 0-3 juste avant la mi-temps, lorsque Carlos Forbs trouve Romeo Vermant sur centre, mais la tête du buteur passe à côté (45+2e). Bruges regagne les vestiaires avec un avantage de deux buts (0-2).

La seconde période a repris calmement. Les Blauw en Zwart continuent de dominer, mais il ne se passe pas énormément de choses. La première possibilité de ce second acte est intervenue à la 57e minute de jeu. Carlos Forbs s’infiltre et tente de trouver un coéquipier, mais il se retrouve finalement face au portier kazakh suite à une mauvaise relance de Dan Glazer. Le ballon est cependant repoussé.

Carlos Forbs et Mamadou Diakhon se montrent bien en jambes dans ce second acte, surtout le Portugais, qui est très mobile. Le Français trouve d’ailleurs son coéquipier dans l’axe avec une passe à ras de terre, mais Forbs se manque complètement et place le ballon au-dessus du but. Mais ce n’est que partie remise pour les Brugeois.

Romeo Vermant participe à la fête

À la 74e, Romeo Vermant plante le troisième but suite à une superbe accélération sur le côté gauche de Mamadou Diakhon, qui trouve le Diable Rouge d’un centre à ras de terre. Dix minutes plus tard, Hans Vanaken place un centre millimétré pour Brandon Mechele, qui conclut parfaitement de la tête. Adilet Sadybekov a réduit l’écart à 1-4 en toute fin de match sur une jolie frappe puissante, mais cela ne changera rien : Bruges s’impose au Kazakhstan. 

 

Grâce à ce succès, Bruges peut encore rêver d’une qualification. Avec sept unités au compteur, il faudra pour ce faire s’imposer la semaine prochaine au stade Jan Breydel face à l’OM pour espérer participer aux barrages.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Kairat Almaty Kairat Almaty
Anarbekov Temirlan 90' 5.69 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/14 (7.1%)
Plus de stats
Tapalov Erkin 80' 5.47 -
  • Précision des passes: 41/55 (74.5%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Martynovich Aleksandr 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 83/93 (89.2%)
  • Précision des longs ballons: 4/17 (23.5%)
Plus de stats
Sorokin Egor   90' 5.37 -
  • Précision des passes: 74/82 (90.2%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Machado Mata Luís Carlos 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 41/48 (85.4%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Kasabulat Damir 80' 6.27 -
  • Précision des passes: 34/40 (85%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Glazer Dan Leon 76' 5.85 -
  • Précision des passes: 32/40 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gromyko Valeriy 90' 5.78 -
  • Précision des passes: 33/41 (80.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Jorginho 76' 6.14 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Mrynskiy Aleksandr A 90' 6.89 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Edmilson 76' 6.43 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
sadybekov adilet  14' 6.5 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Shirobokov Alexandr 0'  
Stanojev Jug 10' 5.88 -
Plus de stats
Buch Danila 0'  
Abish Mukhamedali 10' 5.65 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Bazarbaev Amirbek 0'  
Birkurmanov Mansur 14' 6.68 -
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Kalmurza Sherkhan 0'  
Bagdat Ramazan 0'  
Ricardinho 14' 6.2 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
 

FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin 90' 6.52 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/11 (27.3%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.78 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 61/68 (89.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Ordonez Joel 90' 7.22 -
  • Précision des passes: 76/82 (92.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani 85' 7.44 -
  • Précision des passes: 80/92 (87%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Seys Joaquin A 78' 7.02 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 72/76 (94.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo 64' 6.61 -
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Forbs Carlos 78' 6.53 -
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Vanaken HansA 90' 9.0 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 83/91 (91.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Diakhon Mamadou 90' 7.04 -
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
Plus de stats
Vermant Romeo 78' 7.74 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 1/4
Plus de stats
Banc
Reis Ludovit 0'  
Tresoldi Nicolò 12' 6.68 -
Plus de stats
Sandra Cisse 26' 6.26 -
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Meijer Bjorn 12' 6.84 -
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mignolet Simon 0'  
Osuji Vince 0'  
Siquet Hugo 5' 6.88  
Plus de stats
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre 12' 6.57 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
Plus de stats
Revivre Kairat Almaty - FC Bruges

Champions League

 Journée 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 FC Bruges FC Bruges
Bodo Glimt Bodo Glimt 18:45 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 21:00 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 21:00 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 21:00 Ajax Ajax
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 PSG PSG
Inter Inter 21:00 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 21/01 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 21/01 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Bayern Munich Bayern Munich 21/01 Union SG Union SG
Newcastle Utd Newcastle Utd 21/01 PSV PSV
Chelsea Chelsea 21/01 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 21/01 Liverpool Liverpool
Juventus Juventus 21/01 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 21/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Prague Slavia Prague 21/01 FC Barcelone FC Barcelone
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved