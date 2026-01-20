"Nous devons être vigilants" : Vincent Kompany craint le piège de l'Union Saint-Gilloise

Mercredi soir, tous les amateurs de football belges allumeront leur télévision pour suivre la rencontre entre le Bayern Munich et l'Union Saint-Gilloise.

Vincent Kompany se prépare à affronter l'Union Saint-Gilloise avec le Bayern Munich en Ligue des champions. Jouer contre une équipe belge est un moment particulier pour l'ancien entraîneur d'Anderlecht.

Il avait affronté les Bruxellois quand il entraînait en Belgique. "Il ne faut pas les sous-estimer. C'était une autre époque, mais j'ai été l'un des premiers à dire en conférence de presse qu'ils faisaient du très bon travail", a-t-il confié aux journalistes.

"C'était notre premier match avec Anderlecht après le Covid. Ils venaient de monter en première division et avaient par exemple Deniz Undav en attaque. Ils s'en sortent à merveille et ont énormément de talent dans l'équipe. C'est un adversaire dangereux, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils accomplissent", a-t-il ajouté.

Un immense respect pour l'Union

L'Union n'est peut-être pas le club le plus prestigieux sur le papier, mais l'équipe brille sportivement malgré les départs de joueurs et d'entraîneurs. "Ils n'ont pas le plus gros budget, mais ils ont de bons moyens."

"Leur système de scouting est excellent, notamment grâce au lien avec Brighton. Ils ont changé plusieurs fois d'entraîneur ces dernières années, mais leur style de jeu est resté le même. Il y a une vraie continuité au niveau de la direction. J'ai suivi le football belge et je trouve remarquable la stabilité qu'ils ont su garder."



Le Bayern ne s'attend pas à un match facile

Comme à son habitude, Kompany est sur ses gardes. "En championnat, ils aiment dominer et avoir le ballon, mais ils sont plus à l'aise dans le costume d'outsider. C'est leur rôle en Ligue des Champions. Dans ces moments-là, ils sont capables d'exploits, nous devons donc être vigilants", conclut l'entraîneur belge.