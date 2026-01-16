Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

Malgré un bilan historique en championnat, le Bayern Munich perd Konrad Laimer sur blessure. Un coup dur pour Vincent Kompany, qui doit aussi gérer une sanction de l'UEFA en tribune.

Le Bayern Munich marche sur l'eau et vient d'établir un record historique en Bundesliga avec 47 points sur 51. Avec 11 buts marqués en deux matchs depuis le début de l'année, l'attaque est en feu. 66 buts inscrits, soit presque 4 par rencontre, pour 13 petits buts encaissés.

Un (gros) souci en défense

Pourtant, cette machine de guerre vient de se gripper à cause d'une blessure. Konrad Laimer, l'un des soldats les plus utilisés de Vincent Kompany cette saison, a fini le match à Cologne avec une déchirure au mollet. Confirmé ce jeudi par le club.

Avec Laimer sur le carreau, Kompany se retrouve sans aucune option. Josip Stanisic est blessé, Joshua Kimmich traîne un souci physique et Sacha Boey est malade. La défense bavaroise est démunie avant d'affronter l'Union en Ligue des champions.

Pour couronner le tout, le prochain match de Ligue des Champions se jouera dans une ambiance étrange. L'UEFA a sanctionné le club après des débordements et l'utilisation de fumigènes par les fans. Plusieurs tribunes de l’Allianz Arena seront fermées.


Kompany va devoir faire avec les moyens du bord. L'ancien coach d'Anderlecht affrontera ce week-end le RB Leipzig de Johan Bakayoko.

Suis Bayern Munich - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (21/01).

