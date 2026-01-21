"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

Après le Club de Bruges, c'est l'Union Saint-Gilloise que Vincent Kompany retrouve en Ligue des Champions. De quoi réveiller sa fibre bruxelloise.

L'Union, comme le Club de Bruges, a fait pas souffrir Vincent Kompany lorsque ce dernier était à la tête d'Anderlecht (quatre défaites sur les quatre derniers derbys bruxellois pour Vince the Prince). Le Bayern l'a aidé à se venger des Blauw en Zwart, le tour des Unionistes est fixé à 21h.

En conférence de presse, Kompany explique pourtant sans détour que sur le plan affectif, il n'aborde pas ce match de la même manière que face à d'autres grands rivaux de 'son' Sporting : "J'ai beaucoup plus de sympathie pour l'Union que pour le Club de Bruges ou le Standard", confirme-t-il.

Admiratif du travail de l'Union

"À mon époque (de joueur), l'Union était en troisième ou en quatrième division, on y allait même parfois en famille le dimanche, comme on allait aussi voir des matchs au RWDM. On est bruxellois avant tout. Je suis très fier que Bruxelles ait deux clubs en première division, j'en préfèrerais même trois avec le RWDM", poursuit Kompany.

"Cette rivalité avec l'Union existe certainement sur le terrain. Mais si je dois choisir entre l'Union, le Standard et Bruges pour être champion, pour moi c'est très clairement l'Union. Cela ne me fait pas mal dormir la nuit de les savoirs premiers. Si Anderlecht ne peut pas être champion, je ne serais pas aigri si c'est l'Union qui l'emporte. Mais j'attaquant quand même qu'Anderlecht le redevienne le plus vite possible", sourit-il.

Une parenthèse belgo-belge en Bavière, sous le regard des journalistes locaux, amusés par ces rivalités du plat pays qui ont même valu au journaliste de déroger à la règle de l'UEFA en posant sa question en Néerlandais. Et Kompany de lui répondre dans la langue de Vondel comme au bon vieux temps.



