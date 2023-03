Gift Orban continue sa chasse aux records à Basaksehir, Gand verra les quarts de finale de la Conférence League

Le match a basculé grâce à quatre buts gantois inscrits en huit minutes. Gift Orban a encore été le grand monsieur de la rencontre avec un triplé inscrit en trois minutes.

Après le partage 1-1 du match aller, la manche retour disputée sur le terrain de l'Istanbul Basaksehir s'annonçait serrée. La première demi-heure de la rencontre reflétait cette tension d'avant-match, avec une place en quart de finale de la Conférence League en ligne de mire. Malgré le choix offensif de titulariser Malick Fofana au détriment de Matisse Samoise, les occasions se sont avérées rares pendant les premières 30 minutes. Notons une frappe hors-cadre d'Hugo Cuypers et quelques centres menaçants côté turc.

Et puis Gift Orban est arrivé. Trois jours après son quadruplé à Zulte Waregem, le Nigérian a une nouvelle fois frappé très fort pour plier la rencontre d'un triplé dégainé en...trois minutes. Il a d'abord converti en but une hésitation d'Hyun-Seok Hong dans le rectangle sur un beau mouvement gantois amorcé par Alessio Castro-Montes. Sur la remise en jeu, la nouvelle coqueluche du championnat belge n'a pas traîné, récupérant un ballon suite à un tacle manqué de Lucas Biglia avant d'enchaîner une frappe imparable des 25 mètres devant un Hein Vanhaezebrouck incrédule. Il faudra attendre deux minutes, une éternité, pour le voir inscrire son troisième but à la réception d'un bon centre d'Hugo Cuypers, malgré une première reprise repoussée par le gardien.

Hugo Cuypers se mettait ensuite au diapason de l'efficacité de son compère en bouclant la folle période gantoise en inscrivant le 0-4 à la 38e minute sur une tête croisée lors d'un corner joué à deux. La Gantoise a ainsi assuré sa qualification en quatre minutes. Restait encore à garder le zéro pour que la défense puisse elle aussi sortir de la rencontre avec de la confiance dans les bagages. Davy Roef s'employait pour préserver ses filets peu avant le repos sur un coup franc passant au-dessus de son mur qu'il repoussait sur son poteau.

Dans une deuxième mi-temps sans beaucoup de suspense mais qu'il ne fallait pas négliger, Gand se montrait sérieux mais n'était pas à l'abri d'une réaction turque, comme sur cette tête de Patrick Szyz, plus prompt qu'Alessio Castro-Montes, qui passait de peu à côté de l'objectif (49e). C'est finalement d'Adnan Januzaj, monté au jeu, qui sauvait l'honneur de Basaksehir en réduisant le score suite à une mauvaise appréciation d'un centre de Michael Ngadeu. Malgré ce grain de sable dans l'engrenage, la machine gantoise se qualifie pour les quarts de finale et lance parfaitement la semaine européenne des clubs belges avant les matchs d'Anderlecht et de l'Union Saint-Gilloise demain à 21h.